Dezastru în Piața Unirii! Expoziția de fotografie de lângă Domul catolic, a fost vandalizată

Dezastru în Piața Unirii! Expoziția de fotografie organizată chiar lângă Domul catolic a fost vandalizată, iar panourile rasturnate și împrăștiate peste tot.

Nu se știe cu exactitate cine a devastat lucrările de artă fotografică, vântul sau vreun cetățean supărat!

Fotojurnalista Valentina Sarosi a surprins aceste imagini și a mărturisit următoarele:

“Azi în jurul orei 15:00, am adunat mai multe panouri căzute de pe cîteva suporturi plus un suport și le- am proptit lângă un alt suport.

Era un pic de vânt și nu prea sunt în siguranță.

La unele suporturi nu mai există partea de jos pe ce să se sprijine panoul, iar la unele nu mai există partea de sus sub unde se bagă panoul.

Deci dacă ajunge postarea această prin distribuiri la responsabilul expoziției (nu știu cine este) ar fi bine să treacă prin Unirii”.

