Dezbatere cu Mircea Geoană, la Timișoara: ,,Este momentul ca Statul Român să devină un stat modern!”

Aflat în vizită în județul Timiș, Mircea Geoană, candidat independent la Președinția României a susținut luni, 21 octombrie, o dezbatere liberă cu membrii comunității timișorene, la Centrul Regional de Afaceri (CRAFT), cu ocazia lansării programului politic: ,,Angajamentul meu pentru România: Schimbarea adevărată pentru un deceniu al renașterii naționale”. Vizita lui Mircea Geoană a fost organizată de Mișcarea România Renaște Timiș și Asociația ”Vocea femeii în comunitate”, asociație condusă de Dr. Anda Pescariu.

Acompaniat de Simona Neumann, fosta directoare a Asociației Timișoara Capitală Culturală Europeană, Mircea Geoană a abordat tema proiectului pe care îl are pregătit pentru România.

Simona Neumann a deschis conferința relatând faptul că ,,se reconfigurează ordinea mondială”. După căderea sistemului comunist, în 1989, am fost în situația de a alege partidele, însă nu independența. Anul acesta, însă, avem șansa să alegem un candidat independent de orice partid și de obligațiile specifice acestuia.

Indiferent de domeniul de activitate, se știe că lupta cu partidele este una dificilă. Mircea Geoană promite aducerea țării noastre și a națiunii la nivelul la care merită, de fapt, să fie. Dorește să ducă Proiectul Național la următorul nivel: o țară mai prosperă, mai puține infracțiuni și ilegalități, mai puțină corupție. Accentul trebuie să fie pus mai mult pe lucrurile pozitive: hărnicie, un nivel decent de trai, o educație îmbunătățită, o agricultură mai dezvoltată și aducerea Diasporei acasă.

Candidatul independent la Președinția României susține ideea că un președinte care depinde de un singur Partid politic nu are șansa să facă exact alegerile pe care le dorește. Nu poate da o mână de ajutor unui primar, sau unui om de afaceri, așa cum o poate face un candidat independent. Dar, asta nu înseamnă că acesta nu va colabora cu partidele din țară.

,,România nu mai poate continua cu modul în care funcționează politica la momentul actual, trebuie să ne gândim serios la modelul economic și la contractul social.” relatează Mircea Geoană.

O altă problemă importantă abordată de politician este reprezentată de puterea pe care partidul Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), doar pentru că oamenii, mai ales tinerii din România nu sunt destul de informați. ”E de ajuns să ne uităm la cifrele alocate educației în România, tinerii din mediul rural au cea mai mare rată de abandon școlar. 20% din tinerii de la noi din țară nu sunt calificați în niciun domeniu: educație, formare profesională sau pregătire de orice fel.”

Mircea Geoană face apel la românii din Diaspora: ,,Veniți la vot în număr cât mai mare!”. Un bun exemplu îl reprezintă alegerile prezidențiale și referendumul din Moldova. Cei din Diaspora, pentru că au ieșit într-un număr atât de mare la vot, au reușit să balanseze alegerile într-o direcție favorabilă.

România se poate dezvolta cu ajutorul motoarelor de creștere economică, nu doar în orașele mari ale țării, ci și în zonele mai puțin dezvoltate. În ceea ce privește dezvoltarea pe partea de sănătate, se promite digitalizarea sistemului, pentru un acces mai simplu și mai eficient, după modelul belgian.

Necesitatea schimbării Constituției și nevoia de reformare reprezintă o problemă de interes pentru cetățeni. Întrebat dacă nu ar fi momentul schimbării Constituției, sau măcar îmbunătățirii acesteia, Mircea Geoană explică faptul că aceste schimbări nu se pot face de pe o zi pe alta. Prosperitatea unei națiuni depinde de calitatea instituțiilor politice și economice ale unei țări. După un timp fiecare Constituție se isprăvește, de aceea trebuie schimbate din mers.

La microfon a vorbit și Alin Nica care a spus ce a stat la baza deciziei sale de a-l susținere pe Mircea Goană.

”De fiecare dată când a trebuit să aleg pe cine să susțin în funcția de președinte, în acești ultimii 21 de ani, am făcut-o oarecum forțat de culoarul politic în care m-am încadrat. Eu bine acum, pur și simplu derobat de această responsabilitate a trebuit să gândesc rațional, iar atunci când am pus pe masă ofertele tuturor celorlalți candidați mi-a fost foarte simplu să iau decizia. Nu candidez nicăieri, am spus public că-l susțin pe Mircea Geoană și am făcut acest lucru dintr-un simplu motiv pragmatic. Atribuțiile prezidențiale sunt în trei direcții constituționale politica externă, de apărare și rolul de mediator între instituțiile statului. Dacă mă uit la politica externă nu cred că găsesc între cei 14 candidați pe cineva care să depășească calitățile lui Mircea Geoană, același lucru și în politica de apărare. A treia calitate, până acum se dorea un președinte foarte implicat și cu cât circul era mai mare acesta era mai apreciat sau s-a mers în extrema cealaltă și s-a ales un președinte tăcut, de multe ori inexistent. Ei bine, eu cred că dl Geoană, având și experiența politică și administrativă și de viață poate fi un bun mediator, este un om echilibrat pentru că are o experiență și greutate profesională care lipsesc celorlalți competitori”, a menționat Alin Nica.

Una dintre cele mai discutate probleme au fost aduse în discuție de Lia Lucia Epure, director general Ziua de Vest: românii din Diaspora. Aceștia apar ca imigranți pe hârtie în proporție de 5%, iar în realitate procentul este dublu. Cum îi putem aduce înapoi în țară? S-a recunoscut faptul că este o problemă fără precedent. Geoană a menționat că nu îi poate judeca pe aceștia. Resursele nu erau favorabile în țară. Soluția ar fi crearea unui mediu plăcut din toate punctele de vedere: mai multe locuri de muncă, un acces la sănătate mai favorabil, o educație îmbunătățită.

Gheorghe David, profesor universitar la Universitatea de Științele Vieții “Regele Mihai I” din Timișoara, a ridicat problema agriculturii și în mod particular al irigațiilor. El a fost asigurat de Geoană că agricultura românească va fi una dintre prioritățile mandatului său.

După evenimentul public, Mircea Geoană a avut o întâlnire cu membrele Asociației ”Vocea femeii în comunitate”, la invitația medicului Anda Pescariu, președintele și fondatorul organizației.

Alegerile prezidențiale din România se vor desfășura pe 24 noiembrie (primul tur), respectiv 8 decembrie (al doilea tur).

