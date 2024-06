Dezbatere Ziua de Vest și Ecopolitica. Opt candidați la Primăria Timișoara și-au prezentat soluțiile privind îmbunătățirea calității vieții orașului

Joi 6 iunie, Ziua de Vest și Ecopolitica au organizat, la Hotelul NH, dezbaterea publică cu tema ”Calitatea vieții în Timișoara”. Au participat 8 candidați la funcția de primar al Timișoarei, din cei 10.

Nicolae Robu, candidat din partea alianței PSD – PNL, Daniel Marius Coraș, candidat România Puternică, Ana Marcela Bas, candidată Partidul SOS, Raul Olajos, candidat Partidul Reper, Ilie Vasile Sîrbu, candidat AUR, Marian Constantin Vasile, candidat independent, Cristian Moș, candidat independent, și Florin Jianu, candidat Partidul Alianța Țărănistă Timiș.

Subiectul a fost analizat pe trei paliere: poluare (chimică, praf, fonică), trafic și mobilitate, spații pentru preșcolari: creșe și grădinițe.

Moderatori au fost Lia Lucia Epure, directoarea cotidianului regional, ZIUA de Vest, și Mircea Dan Opriș, Ecopolitica.

Întrebarea la care cei 8 candidați au trebuit să răspundă a fost:

“Ce și-ar dori candidatul la primărie să facă pentru a diminua sau a opri poluarea în Timișoara?

Cristian Moș a recunoscut că poluarea e o temă pe care mulți dintre candidați au abordat-o de-a lungul timpului și e o temă care încă se dezbate. O problemă a poluării este fabrica Continental. De aceea dacă Moș va deveni primar va încerca să scoată în afara orașului cel puțin producția de cauciuc, fiindcă este o problemă poluarea Continental mai ales în zona Pădurii verzi.

Praful din Timișoara este legat de nerespectarea regulilor din construcții. Reprezentanți șantierelor nu respectă normele de protecție a mediului. Praful este mare și vedem cu toții că ne spălăm mașinile foarte des, iar a doua zi descoperi praf pe mașină.

Când vorbim de poluare este vorba și de noxele ce provin de la mașinile ce circulă pe străzile din Timișoara. De aceea Moș va insista pe dezvoltarea și utilizarea transportului în comun, fiindcă nu s-au făcut demersuri serioase pentru îmbunătățirea transportului în comun în ultimii ani.

Florin Jianu, Alianța Național Țărănistă Timiș, a spus că mare parte din poluare o face acest gigant Continental de la Pădurea Verde. De aceea producția ar trebui mutată în afara orașului, dar poluarea avem și de la alți factori. Există poluare fonică pe care o suportăm cu toții de la traficul intens care este în Timișoara. Atunci când circulăm cu mijloace de transport public, vedem cum sunt.

“Cred că ar trebui încurajați cetățenii pentru a circula cu mijloacele de transport în comun, atunci nu ar fi atât trafic, nici poluare fonică, nici mult praf, nici dioxid de carbon și alte noxe. Multe s-ar rezolva în momentul în care vom pune la dispoziția cetățenilor mult mai multe locuri de parcare. E o problemă cu parcarea în Timișoara.

Poluare fonică cu noxe s-ar reduce, dacă vom circula mai puțin cu mașinile proprii.

Străzile nu mai fac față la câte mașini sunt. E nevoie și de parcări și de mai multe mijloace de transport în comun. Trebuie să circulăm mai mult și pe jos sau cu alte mijloace nepoluante. De acolo se rezolvă o mare parte a poluării!”, este de părere Jianu.

Marian Constantin Vasile a fost de acord că există probleme cu poluarea în oraș. De aceea trebuie eliminate sursele de praf, iar în parteneriat cu unitățile de administrativ teritoriale din jurul orașului să fie construită aceea centură galben-verde, perdeaua forestieră a Timișoarei.

Universitatea de Științele Vieții a făcut o bucată din această perdea forestieră mai există unele asociații de profil care foarte bine lucrează în domeniul acesta. Ar trebui lucrat în continuare pentru dezvoltarea perdelei forestiere. În Timișoara ar trebuie ca pe toate spațiile care sunt cu pământ să fie pusă iarbă și garduri vii de esențe moale pentru a nu se răni copiii. Vor fi eliminate o parte din probleme, adică frunzele copacilor care, dacă nu sunt culese la timp, pot ajunge să colmateze canalizarea.

Poluare cu ambrozie reprezintă o mare problemă. Se pot aplica amenzi dacă cetățeanul nu își îngrijește pârloagele, fiindcă sunt necesare și măsuri coercitive.

Marian Constantin Vasile este de părere că s-ar ar putea face o platformă inovatoare pentru conștientizarea populației. Cetățeanul să sesizeze unde sunt problemele la fel și pentru poluarea fonică produsă.

Poliția Locală trebuie reformată, să își facă treaba împreună cu jandarmeria dar există și poluarea fonică unde Garda de Mediu și DSP-ul pot interveni când sunt sesizate de populație sau de Poliția Municipiului Timișoara.



Daniel Marius Coraș, candidat Partidul România Puternică pentru Primăria Timișoara, a declarat că poluarea este un subiect destul de sensibil. Este o problemă de mulți ani cu poluare de la Continental care îi afectează pe cetățenii din zona Lipovei și Ionescu de la Brad.

Un primar are pârghii de intervenții în această privință. Coraș dacă va ajunge primar ar pune în cele patru puncte cardinale panouri cu avertizare sonoră și vizuală în care să apară rezultatele emisiilor de gaze. Când există depășire de poluare, pot fi găsite soluții pentru că acele emisii să fie aduse în limitele normale pentru că populația să nu fie afectată.

În ceea ce privește poluarea fonică, primarul are la îndemână pârghiile necesare pentru a o reduce și anihila. De a lungul arterelor de circulație cu trafic intens, trebuie montate panouri antifonice așa cum există în marile capitale civilizate ale Europei.

“Nu am văzut că la noi în Timișoara să se implementeze acest mod de protecție privind poluarea fonică, dar trebuie să înceapă și Timișoara să implementeze așa ceva”, a spus Coraș.

Poluare cu praf avem patru stații de monitorizare a calității aerului și acestea trebuie verificate cu aparat de specialitate a primarului care poate să verifice aceste depășiri dacă ele sunt trebuie. Discutat și văzut cauzele. Una din cauze ar fi că spălarea străzilor nu se face cum trebuie.

O altă cauza poluării cu praf este faptul că pământul depășește bordura carosabilului iar când vine ploaia angrenează pământul peste bordură.

O altă problemă a poluării primind poluarea este o reprezintă alergiile provocată de ambrozie pe care primăria este obligată să vină să o stârpească și are atât metode mecanice cât și chimice dacă nu afectează sănătatea populației.

Raul Olajos, Partidul Reper, a declarat că el și-a început campania cu sloganul profesionalismului nu al populismului. E ușor să faci pe ecologicul, dar când ești într-o funcție de execuție e foarte complicat să pui în echilibrul dezvoltarea urbei și și condițiile de dezvoltare fără să afecteze populația.

Actualul primar a înțeles greșit un green deal, a crezut că dacă plantează 20 – 30 de copaci a bifat număr de copaci necesari pe cap de locuitor sau metru pătrat de verdeață pe cap de locuitor.

“În ceea ce privește poluarea fonică, am o sensibilitate pe subiect. Avem un întreg concept legat de marele show-uri și evenimente și distracții în zona centrală, dar toate metropolele coerente spre care tinde și Timișoara le-au scos în zone amenajate spre exterior.

Cam asta e logica pe care o am în vedere într-o administrație locală Olajos profesionistă. E absolut normal dacă vrei să tragi locuitori în zona centrală.

Astăzi avem o mare problemă și legată de patrimoniu. Fug locuitorii din zona centrală și preferă periurbanul, fiindcă e și scump în centrul orașului, e și disconfort, inclusiv din cauza poluării fonice. Trebuie o strategie în ceea ce privește protecția fonică a urbei mai ales în zona centrală.

În ceea ce privește poluarea provocată de șantiere aici sunt probleme cu disciplina în construcții. Știm foarte bine că astfel constructorii evită orice element care generează cost și atunci singura metodă este coerciția. Nu cred că este altă abordare”, a spus Olajos.

Nicolae Robu, fost primar al Timișoarei, a declarat că praful se produce atunci când străzile nu sunt curate. El a trecut prin asta când a fost primar. Alături de alte orașe Timișoara era pe lista de infringement a Uniunii Europene. Erau 40 și ceva de depășiri în unitatea de timp contorizată, dar s-a ajuns la 4-5 depășiri cu măsuri elementare de spălarea străzilor frecventă și folosirea unor aditivi care să mențină praful jos până când ploile și spălările succesive au cărat praful canalizare.

“Am degajat cantități uriașe de pământ care erau peste borduri și s-a diminuat poluarea cu praf. Transportul evident că degajă praful pe care îl găsesc pe asfalt, pornirile și opririle succesive din trei în trei metri în ambuteiaje sunt o sursă de praf și noxe. Soluții ar fi plantare de iarbă și plantarea de copaci cât mai mulți și perdele de copaci.

“Noi am plantat zeci de mii de copaci cât am fost primar cu cetățenii, trebuie perdele forestiere, trebuie să avem o centură veșnic verde în jurul Timișoarei. Avem Pădurea Verde, ar trebui să ne facem o pădure veșnic verde care ne-ar proteja foarte mult de praf.

Poluarea cu noxe auto în primul rând sunt o problemă. Dacă vom merge cu ambuteiaje și nu avem unde verzi cu fluența traficului vom avea permanent poluare cu noxe. Noxele se degajă la accelerări, nu când mergi la viteză constantă, noxele din industrie sunt o problemă. Nu trebuie să autorizăm investiții poluatoare.

Nu am aprobat nicio investiție poluatoare chiar dacă veneau investitori și explicau că ceea ce degajă ei în atmosferă prin activitate se încadrează normele europene am spus eu nu vreau. Eu vreau poluare zero și trebuie să ne ținem de asta.

Ana Marcela Bas, candidat SOS România, pentru Primăria Timișoara, a atras atenția că poluarea cu ambrozie poate fi ținută sub control atât de municipalitate, cât și de cetățeni, fiindcă există o hartă activă unde cetățenii pot semnal la existența ambroziei.

Serviciile din subordinea primărie trebuie să meargă să taie iarba și le trimit factura acasă celor care nu și-au tăiat bălăriile cu ambrozie. Poate că așa oamenii învață să se respecte. Este un contract în vigoare cu firme care se ocupă cu amenajarea și întreținerea parcurilor verzi în Timișoara. Multe spații sunt abandonate și pline cu bălării și cu ambrozie care trebuie igienizate.

În ceea ce privește poluare cu noxe, eu am un plan, un proiect, care îmi este drag: implementarea unui transport școlar mijloacele de transport în comun dedicate școlilor din Timișoara care pot prelua copiii din Timișoara și din zona metropolitană.

Noxele provocate de multitudinea de autoturisme care circulă la orele de vârf când încep și termină școala elevii trebuie să fie reduse.

Transportul în comun: dacă în orele de vârf ar veni din cinci în cinci minute sau din 10 în 10 minute, toți timișorenii sunt de acord că s-ar diminuat foarte mult traficul auto. Dacă pierzi un tramvai celălalt vine după zeci de minute, iar copilul meu întârzia la școală eu întârziam la serviciu.

Trebuie igienizarea constantă cu autospeciale spălarea străzilor, iar multe din probleme de poluare s-ar rezolva. Dacă am avea o centură a Timișoarei o mare parte a problemelor de poluare ar fi rezolvate.

Ilie Vasile Sîrbu, candidat AUR Primăria Timișoara, este de părere ca problema poluării este foarte veche. Nu e nimic nou, dar există soluții.

Dacă am fi respectat pe specialiștii noștri ar fi altfel acum situația. Prin 1991 un grup de specialiști de la Iprotim au gândit ca in nordul orașului să fie ridicat unui deal artificial rezultat din pământ și molozul construcțiilor care să oprească vânturile din partea de nord. Vânturile reprezintă o cauză a poluării, fiindcă angrenează noxele și praful.

Atât timp cât administrația locală nu-și respectă specialiștii, asta e situația acum și ne confruntăm cu un aer poluat. Dacă acest deal ar fi existat și împădurit nu s-ar fi întâmplat și alte dezastre, cum a fost vântul furtuna din 2017 care a lovit Timișoara. Trebuie sa plecăm urechea spre specialiști pe care îi avem și să îi ascultăm ce spun. Avem universități care au mult specialiști pe care ar trebui să-i ascultăm.

O parte a poluării cu noxe se datorează și acestor semafoare care au fost implantate pe străzile din Timișoara care opresc traficul, iar motorul produce noxe. Avem o tradiție în transportul în comun în Timișoara, dar degeaba. Avem doar istorie realitatea este cruntă.

În ceea ce privește transportul în comun, nu ne putem raporta cred că nici la perioada interbelică. Avem întârzieri foarte mari. Avem și păcăleală cu autobuzelor electrice care sunt și foarte scumpe și durata lor de viață este destul de scurtă comparativ cu un tramvai.

Avem o centură feroviară în jurul Timișoarei care ar trebui să fie interconectată cu sistemul STPT. Nu s-a întâmplat asta fiindcă nimeni nu vrea să aibă o viziune în acest sens.

Noi AUR avem o astfel de strategie și sperăm să o punem în practică și să avem parteneri foarte serioși atât localitățile din jurul Timișoarei, cât și Ministerul Transporturilor.

A doua întrebare la care au trebuit să răspundă cei 8 candidați la Primăria Timișoara, a fost:

“Ce ar face viitorul primar pentru a ușura viața timișoreanului din punctul de vedere al transportului în Timișoara?

Cristian Moș: ”Transportul public este într-adevăr foarte important într-un oraș aflat în dezvoltare. Dacă ar fi existat o colaborare bună între Consiliul Județean și Primăria Timișoara ar fi altfel situația”. Moș a avut o inițiativă când era vicepreședintele CJT prin care voia să se facă parcări speciale și a găsit acele parcări. Când ajungi cu mașina ta personală din afara Timișoarei, parchez în acele locuri speciale și de acolo poți să iei transportul în comun care să te ducă acolo unde vrei sau să iei o bicicletă sau trotineta electrică și să te deplasezi în oraș.

”Intersecții inteligente, aici discutăm de acele intersecții care sunt deja care funcționează în orașele dezvoltate unde semaforul se schimbă în funcție de trafic de transportul public. Sunt senzori în aceste semafoare care schimbă inclusiv culoarea verde pentru pietoni în funcție de vreme dacă plouă îi dai prioritate pietonului”, a spus Moș.

Florin Jianu este de părere ca în primul rând trebuie făcute lucrări de infrastructură eficiente și să nu începem cinci, șase, șapte lucrări și șantiere peste tot poluatoare, fiindcă se îngreunează traficul. Dacă avem o lucrare o terminăm, începem lucrarea și o terminăm. Nu cum este acuma. Avem multe lucrări începute și blochează orașul.

Pe lângă benzile dedicate pentru mijloacele de transport în comun care există transport public trebuie eficientizat cu suplimentarea curselor.

Marian Constantin Vasile dacă ar ajunge primar ar fluidiza circulația în centrul Timișoarei, ar monta senzori și ar achiziționa aplicații care există peste tot în lume încât șoferii să fie ghidați direct la locul de parcare. În felul acesta se va genera o reducere de 5 până la 10% la traficului.

Pe modelul parcării de lângă ANAF care are două nivele sub pământ, putem să facem parcări, una două parcări într-un mandat. A treia bandă unde staționează mașinile ar trebui în punctele cheie să fie anulată, încât sa se circulă pe trei benzi astfel se poate face o fluidizare în centru.

Daniel Marius Coraș a spus că ar trebui culoare pentru transportul public în comun, deoarece avem nevoie ca oamenii să folosească acest transport public, fiindcă în momentul de față nu prea este folosit și toată lumea preferă mașinile personale.

Crearea unui transport școlar de la periferie spre centru și invers în funcție de programul copiilor. E mai eficient să duci la școală 20 -30 de copii cu un microbuz, decât să folosești 20 -30 de mașini.

În ceea ce privește traficul ca să putem circula normal știm că aveam nevoie de o infrastructură foarte bună. În prezent se lucrează la tot felul de reparații și tot felul de intervenții pe lângă faptul că avem un trafic infernal mai încurcă și aceste lucrări.

Raul Olajos este de părere că oricine va câștiga primăria trebuie să achiziționeze mijloace de transport în comun și să eficientizeze rutele extraurbane metropolitane și să restructureze și SPTP. Altfel Timișoara va fi tot la fel de sufocată, fiindcă cetățenii își vor cumpăra în continuare mașini personale și demografia va crește.

“Eu așteptam de la actualul primar o soluție pe termen mediu și lung. Soluția pe care noi, Partidul Reper, o avem în programul este un concept care s-a mai aplicat la Oradea finanțat pe axa transport. Era eligibilă și Timișoara, dar uite că a ratat-o”, a spus Olajos.

Nicolae Robu a declarat că trebuie o dezvoltare substanțială a transportului metropolitan, fiindcă de acolo vin multe mașini. Dacă am avea o altă ritmicitate a mijloacelor de transport fie și pe liniile actuale ar fi și mai bine. Trebuie o dezvoltare substanțială și a transportului școlar și apoi la nivelul orașului crearea de benzi dedicate, dar nu prin reducerea benzilor traficului obișnuit atunci chiar ne sufocăm.

În schimb trebuie lărgite străzile precum Calea Buziașului era proiect să facem șase benzi. Calea Aradului poate să fie lărgită cu o bandă dedicată transportului public taxiuri, salvare ISU. Altele pot fi lărgite. Avem studii făcute în acest sens. Trebuie făcute podurile peste Bega Podul Solventul, Podul Jiul, ISHO și Podul Bobâlna, patru poduri trebuie făcute peste Bega urgent. O parte din ele ar fi trebuit să fie făcute.

Marcela Bas susține că avem nevoie de soluții pentru secolul 21 pentru a gestiona traficul unui municipiu de anvergura Timișoarei.

Vorbim de digitalizare și știm că sunt soluții pentru decongestionarea traficului în timp real, prin implementarea unui asistent digital pentru decongestionarea traficului. O altă soluție ar fi dezvoltarea transportului școlar și darea în funcție a centurii Timișoarei ce ne va reduce nivelul poluării și va elibera traficul rutier din municipiul Timișoara. În orele de vârf în trafic, trebuie un transport în comun eficient Ne-ar ajuta foarte mult.

Ilie Sîrbu a atras atenția că problema cea mai mare a Timișoarei este acest trafic greu care încă trece prin Timișoara și este la concurență cu tramvaiele. Dacă ne uităm în Prințul Turcesc, vedem acele tiruri și camioane care cutremură blocurile și străzile, acei monștri care încă mai trec prin Timișoara și produc și mici seisme și probleme la imobilele din apropierea străzilor. Aceste tiruri sunt încărcate și poate nici nu sunt încărcate corespunzător. În multe orașe din Europa, traficul greu este condiționat. Vrei să treci prin oraș, plătești. Este simplu. E obligatoriu să avem centură a orașului.

Situația privind traficul este foarte gravă. Timișoara are o tradiție în ceea ce privește transportul cu tramvaiul și uite că o dăm la o parte și aducem aceste autobuze electrice care pe termen lung vor genera costuri uriașe. Avem nevoie să înființăm juridică zona metropolitană, fiindcă nu suntem. Până atunci vorbim discuții.

