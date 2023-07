Dezvăluiri șocante. Dana Roba spune că de șase luni dormea cu ușa încuiată de teamă că soțul ei se va răzbuna

Dana Roba voia să divorțeze deja de câteva luni de cel care i-a devenit călău, lucru care l-a înfuriat foarte tare pe bărbat și l-a făcut să recurgă la gestul criminal. Make-up artista se temea de soțul ei, așa că de șase luni dormea cu ușa încuiată.

Dana Roba, noi dezvăluiri despre atacul soțului ei, Daniel Balaciu

Dana Roba a primit a doua șansă la viață, după ce soțul ei a bătut-o cu bestialitate, lovind-o în repetate rânduri cu un ciocan de construcții în cap și lăsând-o într-o baltă de sânge. După măcel, make-up artista a fost supusă mai multor operații și, chiar dacă medicii nu îi dădeau nicio șansă, ași-a revenit spectaculos, reușind să se întoarcă acasă la fetițele ei. Acum, vedeta are de parcurs un drum lung pentru a se recupera în totalitate.

Într-o intervenție video, în cadrul emisiunii Acces Direct, Dana Roba a dezvăluit că ea și soțul ei, Daniel Balaciu, nu se mai înțelegeau deja de ceva timp, acesta amenințând-o adesea că o va omorâ. Bărbatul nu mai muncea, ea fiind singura perosană care aducea bani în casă.

„Eu am fost la pastor cu o lună înainte ca să-i explic și că am un motiv foarte bine întemeiat, nu mi se pare normal și bineînțeles că pastorul nu a fost de acord și ii spunea „Nu băga divorț cu nesimțita asta” și i-am zis că nu mai vreau și mi-a zis „Nu mă duc la muncă, nu mi place munca. Nu am muncit 7 ani și nici n-o s-o fac” și mereu spunea că vrea să mă omoare.

Mereu am știut că Dumnezeu ține cu mine. M-am dus la dezlegarea trompelor și am sunat la 112 și a venit poliția și ne-am împăcat. Eu am muncit, eu am făcut tot, îi dădeam toți banii lui pe mână, uneori nu aveam nici 10 lei la mine”, a dezvăluit Dana Roba.

Dana Roba ar fi presimțit că soțul ei i-ar putea face rău, motiv pentru care de șase luni dormea cu ușa încuiată. Până și tatăl ei a avertizat-o în această privință. Make-up artista a povestit, cu lacrimi în ochi, ce s-a întâmplat în dimineața calvarului care avea să o aducă la un pas de moarte.

„Eu deja de 6 luni mă închideam cu cheia, tatăl meu mereu îmi zicea că ăsta o să intre și o să mă omoare. Duminica respectivă, am venit acasă, am fost după biserică la un restaurant cu psihologa bisericii și îi ziceam că sunt fericită că peste două zile am divorțul și îmi zicea că să-l iert. Când am ajuns acasă nu mai aveam cheie. M-am rugat pe genunchi și am adormit, la 5-6 dimineața, am apucat să zăresc că se lumina ziua cu noaptea.

M-am trezit cu câteva ciocane în cap și el mă înjura foarte tare: „Îți promit că te omor, decât să te știu divorțată, mai bine te omor”.(…) Un ciocan de construcții, cu o parte scoți cuie, iar cu cealaltă parte le bați. M-a lovit de 8 ori, m-a ridicat, mă dădea cu capul de pereți. Fetele erau în camera lor, la un metru distanță, s-au trezit și au început să plângă. Am intrat într-o stare de inconștiență și ele strigau: „Vreau la mama, vrem s-o vedem”.

Mă ridica și mă dădea cu capul de perete. El era treaz, nu se drogase, nu știu. El s-a ținut de promisiune, el asta și-a dorit. M-a luat din somn ca să nu ripostez, că dacă eram trează, aș fi țipat.

Aveam conflict violent verbal de 6 luni în fiecare zi. Eu când veneam de la lucru îmi spunea: „Poți să umbli cu oricine, dar nu vreau să divorțezi”. Eu mi-am dat seama că după 5 ani de zile și-a arătat adevăratul chip de monstru, de demon, până atunci a pozat în bărbatul perfect”, a mai spus Dana Roba.

