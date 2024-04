Dezvoltatorii imobiliari din Timiș au luat umplut sala Centrul Regional de Afaceri, pentru a-i pune întrebări inspectorului șef al Inspectoratului Județean in Construcții, Vergina Popescu

Sală arhiplină, la Centrul Regional de Afaceri din Timișoara, la seminarul de informare privind aspecte ale legislației în vigoare în domeniul construcțiilor organizat de Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș in colaborare cu Inspectoratul Județean in Construcții Timiș.

Peste 100 de antreprenori din domeniul construcțiilor, dar și arhitecți și diriginți de șantier, au fost prezenți la întâlnirea cu Vergina Popescu, inspector șef județean Inspectoratul Județean in Construcții Timiș, mai cu seama ca o întâlnire cu șefa controlului în domeniul construcțiilor din Timiș este destul de dificil de obținut.

De fapt, acest aspect a fost scos în evidență și de inspectorul șef Vergina Popescu, care a subliniat faptul că participarea la seminar a fost autorizată, destul de greu, de la nivel central și că întâlnirea reprezentanților Inspectoratul Județean in Construcții Timiș cu antreprenori din domeniul contracțiilor nu se desfășoară sub egida Prefecturii Timiș, ci sub cel al Inspectoratului de Stat in Construcții.

„N-am reușit să mai participam la întâlnirile organizate de Camera de Comerț, de aproape 7 ani, pentru că suntem funcționari publici și avem unele limite. Există prevederi legislative care nu se înțeleg sau care nu se încadrează în domeniu, tocmai de aceea sunt importante întâlnirile cu investitorii din domeniu”, a recunoscut Vergina Popescu.

Temele de interes abordate la seminarul organizat de CCIAT au fost: proprietatea, responsabilități și obligații, dar și – un subiect plin de asperități – recepția construcției și garanțiile de care beneficiază noul proprietar.

Tocmai de aceea, în cele aproape 3 ore de discuții cu participanții la seminar, de mare ajutor s-a dovedit a fi conf. univ. dr. Simion Alexandru Pescari, prorectorul Universității Politehnica Timișoara, care a răspuns la mai multe întrebări de specialitate adresate de întreprinzătorii prezenți în sală.

