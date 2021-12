„Dialog” între două piane, cu Cari Tibor și Teo Milea, în seara de Revelion, la Timișoara. Nu vor fi artificii, ci un spectacol vizual cu proiecții

În seara de Revelion, timișorenii vor putea asista la un concert care îi va avea în prim-plan pe pianiștii Cari Tibor și Teo Milea, alături de mai mulți invitați. Evenimentul va începe la ora 20.30, iar „stingerea” se va da la ora 22.00, după cum permit și restricțiile anti-COVID-19. Nu vor fi artificii la miezul nopții, dar un artist vizual va realiza, în paralel cu concertul, ca parte integrantă a acestuia, un spectacol cu proiecții.

Ideea colaborării dintre cei doi pianiști a fost mai veche, însă nu a prins până acum contur până Camelia Mingasson, directoarea Casei de Cultură a Municipiului Timișoara, nu le-a propus să fie prezenți în spectacolul din noaptea de 31 decembrie. Aceasta a spus că s-a inspirat dintr-un spectacol asemănător, care a îmbinat muzica clasică și jazzul, din Franța.

„Un spectacol inedit, case dorește a fi altceva – un dialog a două piane, Cari (Tibor – n.r.) și Teo (Milea – n.r.), în care se vor insera invitații lor. Încercăm altceva. În urmă cu mai mulți ani, am văzut în Franța un spectacol de acest tip, în care un muzician de factură clasică a purtat un «dialog» cu un muzician de jazz. Mi-am propus atunci să adaptez această experiență muzicală fabuloasă și pe scena timișoreană. Mă bucur că și Cari și Teo își doreau de mai mult timp acest lucru”, a declarat Camelia Mingasson.

Celor doi pianiști li se vor alătura și câțiva prieteni. Teo Milea i-a invitat pe flautist Ionuț Cădariu, pe trompetistul Petre Ionițescu și pe percuționistul Adrian Șchiopu, în timp ce Cari Tibor îi aduce în spectacol pe acordeonistul bulgar Ilko Gradev, violoncelistul Attila Josef Szabo, basistul Ștefan Cașcaval și violonista Georgiana Marcela Rădulescu.

„Fiecare am venit cu «ajutoare»: prieteni, oameni cu care am colaborat de-a lungul timpului. (…) O să fie pop-rock, clasic, jazz, soul – o să fie ceva nemaivăzut, nemaiauzit de mine. Am mai testat materialul, feedbackurile au fost foarte bune, de abia așteptăm să îl auziți. (…) Tot cea am construit e pornit de la zero. Inițial am zis că o să îmi reorchestrez piesele. Ar fi luat prea mult timp și ar fi trebuit să trec prea multe granițe. Nu avea sens. Așa că am zis să iau pixul și scriu de la zero pentru ansamblul mare”, au anticipat Milea și Tibor.

Doi dintre invitații pianiștilor, Ilko Gradev și Ionuț Cădariu, au fost și ei prezenți la conferința de presă de prezentare a concertului. Pe scurt, toți au fost de acord că le-a lipsit, pe perioada pandemiei, interacțiunea directă cu publicul. Aceștia, însă, sunt optimiști: consideră că publicul s-a „educat” între timp și cred că evenimentele live din perioada „post-pandemie” vor atrage un public mai numeros și mai implicat ca înainte.

