Digul din Lugoj, spart de ape în 18 iunie, a fost reparat

Ing. dr. Titu Bojin, directorul tehnic al Administrației Bazinale de Ape Banat (ABAB) Timișoara, a prezentat, miercuri 12 august, lucrările ce au fost făcute la digul din Lugoj, pentru a repara breșa provocată de apele devastatoare, din data de 18 iunie 2020.

”Suntem în locul unde a fost breșa făcută de viitură, în 18 iunie, în barajul de la Lugoj. Am reușit cu ajutorul lui Dumnezeu și al colegilor, care au muncit inclusiv peste program, ca să putem spune acum că am finalizat lucrările de închidere a breșei. Totuși, în plus, aplicăm și o perdea de pâslă care va etanșa mai bine digul.

De asemenea, punem și iarbă, tot pentru consolidarea digului.

În urma acestor lucrări importante, vom oferi siguranță în zonă. Am făcut completări în terasament de 7.000 de metri cubi pentru cele două breșe. De asemenea continuăm pe tronson cu completări pe dig tot pentru a crește gradul de siguranță”.

