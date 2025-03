Din 14 martie, Timișoara ar putea rămâne cu străzile nemăturate. Primarul Fritz nu promite că firma municipalității va fi funcțională

Pe data de 14 martie se încheie contractul cu cei de la Brantner, care asigurau măturatul străzilor din Timișoara. Teoretic, din acea zi activitatea ar urma să fie preluată, în regie proprie, de primărie, printr-o firmă nou înființată. Aceasta a primit aprobarea consiliului local, marți, dar mai are zece zile la dispoziție să rezolve absolut toate problemele ca la data limită să devină și funcțională.

Așadar. Se pune întrebarea dacă pe 14 martie va avea cine să măture străzile. Răspunsul primarului Dominic Fritz este elocvent: ”Acum garanții, nu știu, nu aveți nici măcar dacă vă căsătoriți în lumea asta!”

Cosmin Tabără, consilier local, a vrut să știe dacă pe 14 martie noua firmă va fi efectiv pe teren.

”Am înțeles că se strâng acum vize, că se pune pe picioare punct de lucru și că vom porni această societate un lucru bun, pentru că Timișoara are nevoie de curățenie. Am văzut și planul, strategia pentru curățarea întregului oraș cu zeci de hectare care trebuie curățate străzile, realizată deszăpezire pe viitor. Problema care se pune este în schimb actuală, când expiră contractul cu Brantner, pentru că eu știu că în această lună și dacă perioada până la pornirea acestei societăți (n.r. societatea primăriei), obținerea avizelor, cumpărarea sau închirierea utilajelor, pentru că este o problemă și aceasta și până societatea pornește propriu-zis, pentru că știm cu toții că până la începerea unei activități de asemenea anvergură va dura destul de mult ce se întâmplă cu orașul? Se va face o achiziție directă, se va prelungi contractul cu Brantner sau cu altă societate. Ce se va întâmpla în această perioadă? Pentru că vine vara și este problemă legată de curățirea orașului. Lucrurile astea mă interesează și astea trebuie să le conștientizăm și să o rezolv, să rezolvăm problema până la urmă, până în momentul în care societatea va fi pe picioare și va fi funcțională”, spune Tabără.

Răspunsul a venit de la Camelia Bobei, de la departamentul Salubritate al Primăriei Timișoara. Ea garantează că partea birocratică a operațiuni e ca și rezolvată. Sunt grafice, trasee stabilite, deci nu ar trebui să fie probleme.

”Documentația pentru obținerea autorizației de mediu este făcută în draft, este verificată de doamnele de la APM Timiș, respectiv cu șeful de serviciu am discutat, semnăm contractul și documentația se va depune. În ceea ce privește pentru ANRSC tarifele, aprobare a, aprobare, tarife și verificare de către ANRSC și luarea licenței. După semnarea contractului sunt 90 de zile în care se poate obține această autorizație și putem funcționa. Am vorbit și la ANRSC referitor la partea de utilaje. Societatea salubrizare are deja făcute contracte de închiriere pentru număr de utilaje, mai perfectează și altele. Deci eu consider că graficele, traseele sunt făcute și vom putea intra în începând cu data de 14”, a spus Camelia Bobei de la Salubrizare

”Putem garanta timișorenilor că în 13, când se încheie contractul cu Brantner-ul, și din 14 martie societatea va fi funcțională și va face curățenie în oraș? Acesta este lucru care trebuie să-l asigurăm timișorenilor că nu vor exista nici măcar 2 zile în care să nu se facă curățenie, că dacă cumva există o problemă legată de crearea unui vid de contract, să asigurăm permanentizare acestor servicii. Este foarte importantă pentru că o săptămână de a nu face curat în oraș doamne ferește”, a continuat Tabără.

Mai realist, primarul Dominic Fritz a admis că mici hopuri pot apărea. Nu se pune problema prelungirii contractului cu Brantner, subliniază acesta.

