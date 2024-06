Din 6 iunie, ATAC Hiper Discount by Auchan, formatul cu cele mai mici prețuri al rețelei, își deschide porțile în locul Auchan Discount Calea Șagului

Din 6 iunie, ATAC Hiper Discount by Auchan, formatul cu cele mai...

Din 6 iunie, timișorenii au o nouă destinație de cumpărături unde vor găsi permanent prețuri mici! Cu mesajul „Jos cu prețurile!”, ATAC Hiper Discount by Auchan propune o strategie agresivă de prețuri mici zi de zi, inclusiv politici de preț tip „cascadă” prin care plătești mai puțin pe măsură ce cumperi mai mult. În plus, dacă deții și un card de fidelitate MyCLUB Auchan, beneficiezi de prețuri speciale la o selecție de produse.

Joi, 6 iunie, la ora 09:00, are loc marea deschidere a ATAC Hiper Discount (în locul Auchan Discount Calea Șagului). În noul magazin vei găsi o gamă de peste 17.000 de produse atent selecționate, atât produse proaspete, cât și de băcănie, detergenți și produse de curățenie, produse cosmetice și de îngrijire, băuturi alcoolice, răcoritoare și multe altele. Conceptul de hiper discount răspunde puterii de cumpărare a românilor, oferindu-ți un sortiment variat format din 60% produse alimentare și 40% nealimentare, la cel mai bun raport calitate-preț, produse fabricate în România și nu numai.

Mii de prețuri mici te așteaptă din 6 iunie la ATAC, magazin deschis zilnic între orele 8:00-21:00.

Pentru a menține prețurile mici, s-au implementat următoarele măsuri:

Optimizarea costurilor energetice și logistice

Reducerea investițiilor în decor și publicitate

Manipularea eficientă a produselor și utilizarea unui mobilier adaptat

Simplificarea gamei de produse și reducerea consumabilelor și a ambalajelor

Negocierea unor achiziții de mari cantități pentru prețuri mai bune

La ATAC Hiper Discount prețurile sunt foarte avantajoase atât pentru persoane fizice, cât și juridice.

În plus, te bucuri în continuare de confort și de o experiență facilă la cumpărături, întrucât noul magazin are o suprafață de 7.500 mp și păstrează aleile largi, oferă un parcurs rapid, o semnalizare vizibilă a categoriilor și un număr mare de case de marcat (case în regim self check-out).

De asemenea, la ATAC vei găsi în continuare serviciile de colectare a uleiului alimentar uzat, pet-urilor, aluminiului și sticlei, precum și serviciul de închiriere unelte, toate încurajând un consum responsabil și protejarea mediului.

Vino la noul ATAC Hiper Discount by Auchan și hai să dăm jos prețurile!

