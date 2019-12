Din Franța, la Timișoara, în premieră: ”Dragostea durează 3 ani”

Fundația Artmedia, prin noua conducere a Adrianei Cnejevici și a Anei Maria Popa, a decis să readucă la viață un proiect drag publicului, Randevu Teatral, întâlniri teatrale altfel, în spații neconvenționale pentru spectacole și încep anul cu o piesă genială, comedie 100%.

Dragostea pentru acest spectacol durează o viață, dacă ajungi să îl vezi la Teatrul National Timișoara, in 20 ianuarie, în două reprezentații (18:00 și 20:30).

99,99% dintre spectatori trăiesc povestea spectacolului deși nu au curajul să recunoască un spectacol … cu multă ironie și umor; râzi de mori 1 h 45 min și dupa care plângi o viață întreagă! Un spectacol care nu te lasă indiferent, dacă ești căsătorit ai toate șansele să divorțezi. Dacă încă nu te-ai căsătorit…poate că nu o să o mai faci niciodată. Dacă ești divorțat…îți reamintești cum a fost când erai căsătorit….iar dacă nu ești în nici una din cele trei situații… tot o să te regăsești cu siguranță în această piesă.

Tudor Istodor – Marc Marronier / proaspăt divorțat. Mirela Zeta – Anne Marronier / soția trădată. Andreea Sovan/ Alice / amanta. Vlad Logigan – Jean Georges / prietenul lui Marc

Un spectacol de Chris Simion Mercurian.

Părerea autorului Frederic Beigbeder după premiera spectacolului:

”Este prima dată când accept să mi se regizeze un roman. Am mai avut propuneri în Franța dar am refuzat. Am avut rețineri și de această dată. Mai ales când am auzit că regizoarea este femeie. Acum, după ce am văzut piesa, sunt mândru că am acceptat. Are un singur defect. Durează prea puțin. Ar trebui să dureze 3 ani, nu doar 1h 30 min. Cartea pe care am scris-o are un subiect trist. Ceea ce este extraordinar în acest spectacol este că se tratează cu mult umor, o poveste tristă. E un spectacol la care se râde. Mi-a plăcut și ideea că petrecerea de divorț a lui Marc Marronnier devine cadrul întâlnirii personajelor mele. Este un spectacol viu, neconvențional. La fel ca și cartea. Va avea un mare succes”.

