Din Marea Britanie, la Timișoara. ”gestuar” cu Nora Blaj, la galeria Calpe

Revenirea marii artiste Nora Blaj,la Timișoara din Marea Britanie, a trezit un interes deosebit iubitorilor de artă, iar miercuri, 3 noiembrie, de la ora 18.00, au ținut să fie prezenți la galeria Calpe din Timișoara unde a avut loc vernisajul expoziției “gestuar”.

”Nora are o relație foarte specială cu timpul. Ia clipa o plimbă, apoi o plimbă în cuvânt, apoi o desfășoară pe pânză cu mare talent. Odată cu clipele adunate și pânzele devin mult mai bogate. M-am bucurat să văd noile ei lucrări. Am redescoperit-o pe Nora într-o exprimare și mai bogată și cu multe gesturi noi, că nu e degeaba gestuar”, a spus Călin Petcana, proprietarul galeriei Calpe.

Robert Șerban a adăugat: ”O iubim de mult timp pe Nora. Ea este din stirpea prof. Romul Nuțiu, care a lăsat căi deschise în arta timișoreană, românească și europeană. Artista și-a descoperit încă de la debut o matrice în care a rămas. Calea Norei a fost și este una câștigătoare. Și-a rafinat continuu propriul stil. E metafora șlefuitorului de diamante- cu cât șlefuiești mai mult acea piatră cu atât scoți din ea prețul real. Nora și-a șlefuit astfel stilul și iat-o astăzi cu un tip de muzicalitate pe care care Iolanda Malamen a descoperit-o foarte bine. Are acest tip de armonie a unui stil rafinat constant nu numai în zona cromaticii, unde roșu nu lipsește, e o cromatică care capătă mare adâncime. Cu timpul Nora și-a diversificat arealul de preocupări stilistice, aduce mai mult gri, dar și arămiu pe care nul-am mai văzut până acum, dar și colajul, care asumează întregul discurs și dă eficacitate tabloului. Unul dintre atuurile ei este că, deși lucrează în abstract și nu are personaje, are epic, are poveste. Ochiul poposește pe lucrări tocmai fiindcă încearcă să deslușească povestea dincolo de petele de culoare și tonuri….”.

Artist internațional care trăiește și pictează în UK, Nora Blaj are numeroase expoziții personale în România, Austria, Germania, Olanda şi Rusia şi diverse participări la expoziții de grup în țară şi în străinătate. Lucrările sale se află în colecții private şi publice din Europa, America și Asia. Nora Blaj colaborează cu galerii de artă din Europa și participă la târguri de artă în Elveția, Belgia, Austria, Italia şi România. Nora Blaj este membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România şi membru al European Artists e.v. Association, cu sediul în Velbert, Germania. Absolvă în anul 1993 Colegiul de Design Vestimentar și în anul 2000 Facultatea de Arte Plastice din Timişoara, la clasa profesorului Romul Nuțiu. În 2008 obține premiul pentru cel mai bun artist al anului, iar în 2020 Nora Blaj este decorată de președintele României cu Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Cavaler, categoria “Artele plastice”.

Comentarii

comentarii