Diplomați din opt țări, la conferința Security Challenges in the Balkans de la Timișoara

Marți 15 octombrie, de la ora 10.00, primul panel din cadrul conferinței ”Security Challenges in the Balkans”, organizată de Universitatea de Vest Timișoara, i-a adus la masa discuțiilor, la Senator, pe general de brigadă (r) Mircea Mîndrescu, genertal Nicolae Ciucă și pe locotenent general (r) Ben Hodges (fost comandant al United States Army Europe), care au abordat tema ”The Balkans: A Strategic Assessment”.

La deschiderea conferinței au participat autoritățile județene și locale, precum și autoritățile militare.

”Avem astăzi bucura de a primi la Timișoara vizita multor invitați de onoare, aliați, prieteni și parteneri de dialog, în cadrul celei de-a treia ediții a Conferinței anuale „Security challenges in the Balkans”.

Într-o lume în permanentă schimbare, regiunea Balcanilor rămâne un spațiu deosebit de important pentru securitatea europeană și a alianței NATO.

Dezbatem în acest cadru provocările clasice și emergente de securitate ale regiunii Balcanilor, alături de invitații speciali reuniți de UVT și de New Strategy Center, la Timișoara, un dialog de prestanță al experților în relații internaționale, geopolitică, apărare, intelligence și diplomație din România, SUA, Marea Britanie, Italia, Israel, Serbia, Croația, Macedonia de Nord”, a spus prof. univ. dr. Marilen Pirtea, rectorul UVT.

Security Challenges for the Balkans Region and the European Stability” a reprezentat tema celui de-al doilea panel al conferinței ”Security Challenges in the Balkans”, în cadrul căruia au luat cuvântul Dan Dungaciu (New Strategy Center), E.S. Ramona Mănescu (Ministrul Român al Afacerilor Externe), Andrej Zhernovski (Ministru Adjunct al Afacerilor Externe și Europene din partea Republicii Macedonia de Nord) și Zdravka Bušić (Secretar de Stat pentru Afaceri Politice, Croația).

Universitatea de Vest din Timișoara, în parteneriat cu asociația New Strategy Center, organizează cea de-a treia ediție a conferinței internaționale „Security Challenges in the Balkans”.

Evenimentul aduce la Timișoara invitați cu o vastă experiență profesională, pentru a dezbate provocările clasice și emergente de securitate din regiunea Balcanilor.

Temele incluse pe agenda evenimentului sunt următoarele:

The Balkans: A Strategic assessment

Security Challenges for the Balkans Region and the European Stability

Fake News and Hybrid Warfare. The weaponization of Information.

The Balkans Region: Old & New Challenges



Organizată la complexul Senator din Timișoara, conferința beneficiază de prezența oficialităților și reprezentanților mediilor academice din România, Germania, Israel, Italia, Serbia, SUA, UK, Macedonia și Croația.



Evoluția evenimentelor din ultimii ani demonstrează că regiunea Balcanilor rămâne un spațiu deosebit de important pentru securitatea europeană, provocările cu care se confruntă zona intensificându-se în ultimii ani.

Universitatea de Vest din Timișoara și New Strategy Center au decis, cu doi ani în urmă, să organizeze o asemenea dezbatere la Timișoara, pentru a sublinia în primul rând legăturile istorice ale capitalei Banatului și pentru a evidenția faptul că Balcanii reprezintă o zonă vitală pentru securitatea României.

