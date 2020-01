Direcția de Sănătate Publică Timiș ”monitorizează” pe instrumentiștii de la Filarmonica Banatul, veniți de câteva zile din China, prin… telefon

În timp ce întreg mapamondul este în panică, Direcția de Sănătate Publică Timiș susține că, în acest moment, nu există vreo suspiciune de infecție cu periculosul coronavirus la artiștii de la Filarmonica Banatul Timișoara care s-au întors din China, în 22 ianuarie 2020, unde au ținut concerte timp de 40 de zile.

Diana Bubatu, purtător de cuvânt al DSP Timiș, a spus, luni 27 ianuarie, că în ceea ce privește situația de sănătate a instrumentiștilor de la filarmonică, medicii verifică starea lor de sănătate zilnic… prin telefon.

”Sunt contactați telefonic pentru a se verifica starea lor de sănătate, dacă prezintă simptome specifice sau au intervenit schimbări. Până în prezent nu există suspiciuni de pneumonie coronavirus la niciuna dintre persoanele din acest grup de 26 de persoane.

DSP Timiș a recomandat izolarea lor la domiciliu pe o perioadă de 14 zile. Ei trebuie să se prezinte la Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș în cazul apariției febrei sau a altor simptome. De asemenea s-au luat măsuri de dezinfecție în cadrul filarmonicii. Oricum ei sunt monitorizați de medicii DSP”, a spus Diana Bubatu.

Dorel Iuga, președintele sindicatului din cadrul Filarmonicii Banatul Timișoara, spune că măsurile de control și izolare au fost luate prea târziu, abia a două zi, în 23 ianuarie. În data de 22 ianuarie, instrumentiștii au venit în filarmonică și s-au îmbrățișat și s-au pupat cu colegii de bun venit. Directorul instituției, Coriolan Gârboni, a fost cel care a decis să-i trimită pe artiști acasă și să-și facă analizele.

”La noi nu ar fi semnale că ar fi colegi bolnavi, problema se pune cum reacționează conducerea la această problemă. Unii colegi și-au plătit analizele din buzunarele lor. Eu cred că vor să mușamalizeze problema. Totul s-a reacționat prea târziu.

Omenii ajunseseră deja în filarmonică după ce au sosit din China, până când am fost anunțați să nu vină în contact cu alți colegi. Era deja târziu. Noi am citit din presă ce va decide conducerea pentru noi. Întrebam din dreapta în stânga. Ce facem? Nimeni nu știa nimic. Le-am arătat ce scrie în ziar la conducere. Abia a doua zi am fost anunțați. Trebuia în ziua în care a venit grupul din China. A doua zi conducerea filarmonicii au pus acel afiș, dar a fost prea târziu!”, a spus Dorel Iuga.

În atenționarea din 23 ianuarie 2020 semnată de directorul Ioan Gârboni și de șeful Birou Resurse Umane, grupul de instrumentiști este atenționat să stea acasă, din data de 23 ianuarie, în 2 februarie, inclusiv.

”În cazul apariției simptomelor de febră, tuse sau dificultăți de respirație, potrivit recomandărilor DSP Timiș, aveți obligația de a vă prezenta de urgență la un consult de specialitate de boli infecțioase. Este obligatorie evitarea contactului cu alte persoane, pentru a se evita transmiterea îmbolnăvirii”, se arată în atenționarea din 23 ianuarie 2020 semnată de Gârboni.

Specialiștii DSP Timiș susțin că monitorizează zilnic situația din cadrul unităților spitalicești și raportează tot ceea ce se întâmplă Centrului Național de Supraveghere și Control Boli Transmisibile.

Recomandările privind protejarea de infecția cu coronavirus a populației din Timișoara și din Timiș au fost trimise către spitale, medici de familie, către unitățile primiri-urgențe, camerele de gardă, Aeroportul internațional Traian Vuia Timișoara și medici de familie.

O măsură importantă de prevenire este promovarea igienei respiratorii.

Pacienții suspectați de infecție cu 2019-nCoV trebuie să fie plasați într-o zonă separată de ceilalți pacienți, cu aplicarea adițională a Precauțiilor Specifice (pentru transmiterea aeriană, prin contact și prin picături Flugge).

