Directoarea Liceului Azur, acuzată că a organizat un parastas într-o sală de clasă, a demisionat în plină cercetare disciplinară demarată de ISJ Timiș

Directoarea Liceului Tehnologic Azur din Timisoara si-a dat demisia din functie, pe care o detinea din 2015, in urma scandalului provocat de decizia stranie de a organiza, intr-o sala de clasa, o slujba de pomenire a mamei sale, care a decedat in urma cu doua luni, dar si din cauza altor abuzuri care au fost reclamate de angajati, parinti si elevi la Inspectoratul Scolar Judetean Timis.

Camelia Mot este acuzata ca si-a transformat cainele intr-o adevarata mascota scolii, care avea acces oriunde, dormea pe birouri, iar angajatii erau obligati sa-l plimbe cu grija prin curtea unitatii de invatamant. Altora li se „recomanda” sa-i spele masina.

Mai mult, le-a cerut dirigintilor de la clasele de seral sa le transmita elevilor, inainte de Craciun, sa cumpere brazi, pe care sa-i aduca la scoala pentru a-i impodobi si, ulterior, pentru a-i planta.

”Sugerez tuturor dirigintilor de la clasele de seral sa le spuneti ca vine Craciunul si ca ar fi firesc ca in fiecare clasa, nu cei de la zi care au plantat pomi in curtea scolii, ci cei de la seral, sa aduca un bradut in ghiveci, pe care sa-l impodobim si sa-l plantam”, a spus directoarea, potrivit unei inregistrari.

Stilul discretionar de conducere a liceului a culminat, insa, cu decizia de a chema un preot pentru a oficia slujba de pomenire a mamei sale, intr-o sala de clasa. „Despre comemorarea mamei care s-a dus acum doua luni imi cer scuze, chiar nu pot sa am o discutie. Imi pare rau pentru moartea mamei”, a spus Camelia Mot la Antena 3.

Seful ISJ Timis nu a ramas pasiv la acest scandal, care a ajuns pe toate posturile de stiri, si a trimisa o echipa de inspectori care sa verifice toate reclamatiile la adresa directoarei. Camelia Mot nu a suportat afrontul si a demisionat. „Cercetarea continua, cu data de 17 ianuarie trebuie sa numim acolo un director, sper sa avem optiune buna acolo”, a declarat inspectorul scolar general Marin Popescu, dupa plecarea din functie a Cameliei Mot. Conform impactpress.ro.

