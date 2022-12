Un fost director din cadrul Primăriei Timișoara, trimis în judecată de DNA

Fostul director din cadrul Primăriei Timişoara Emilian Florin Răvăşilă a fost trimis în judecată de procurorii DNA Timişoara pentru mai multe fapte de corupţie, el fiind acuzat că ar fi acceptat să primească jumătate din profitul unei firme, pentru a facilita încheierea unor contracte privind exploatarea şi întreţinerea cimitirelor din municipiu. El ar fi acceptat şi promisiunea remiterii a 500 de lei pentru fiecare persoană decedată de COVID-19, pentru a sprijini aceeaşi firmă să obţină noi contracte, şi ar fi solicitat bani şi pentru facilitarea încheierii unor contracte pentru cazarea persoanelor aflate în carantină. În acest dosar a fost deferit justiţiei şi un om de afaceri care l-ar fi sprijinit pe Răvăşilă.

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul teritorial Timişoara au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a lui Emilian Florin Răvăşilă, la data faptelor director executiv al Direcţiei Clădiri, Terenuri, Dotări Diverse I Est din cadrul Primăriei municipiului Timişoara, pentru luare de mită în formă continuată, trafic de influenţă, folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, în formă continuată, fals în declaraţii, şi a unei persoane fizice, om de afaceri, pentru complicitate la luare de mită în formă continuată, complicitate la trafic de influenţă, complicitate la folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, în formă continuată, (două fapte).

Potrivit DNA, în rechizitoriu se arată că, în perioada 2019-2020, inculpatul Răvăşilă Emilian Florin, în calitatea menţionată, beneficiind de ajutorul celuilalt inculpat, ar fi acceptat promisiunea remiterii de către administratorul unei societăţi comerciale a unor sume reprezentând 50% din profitul ce urma să fie realizat de firma respectivă (procentaj de 50% estimat la valoarea de 859.955 lei), din încheierea unor viitoare contracte ce vizau concesionarea serviciilor de exploatare şi întreţinere a cimitirelor de pe raza municipiului Timişoara. Pentru banii respectivi, Răvăşilă trebuia să se asigure că firma omului de afaceri va câştiga licitaţiile respective.

”În aceste condiţii, funcţionarul public i-ar fi transmis omului de afaceri, prin acelaşi intermediar, informaţii nedestinate publicităţii care i-ar fi permis acestuia să câştige o licitaţie ce viza exploatarea şi întreţinerea cimitirelor umane situate pe str. Rusu Şirianu şi pe Calea Şagului din Municipiul Timişoara – Lotul I. În acelaşi context, inculpatul Răvăşilă Emilian Florin, în calitate şi de preşedinte titular al comisiei de evaluare, ar fi întocmit şi semnat – Declaraţia de confidenţialitate şi imparţialitate, în care a menţionat în mod nereal, printre altele, că nu are niciun interes direct sau indirect, de natură personală, financiară, economică ori de altă natură în referire la procedura de atribuire a contractului de mai sus”, menţionează DNA.

Pentru ”ajutorul” oferit, Răvăşilă ar fi primit de la omul de afaceri sumele de 5.000 de euro şi 30.000 de lei, reprezentând parte din procentajul de 50% promis anterior.

La 1 aprilie 2020, Răvăşilă, beneficiind de ajutorul aceluiaşi intermediar, ar fi acceptat promisiunea remiterii, de către acelaşi om de afaceri, a sumei de 500 de lei pentru fiecare persoană decedată din cauza virusului COVID-19, pentru ca funcţionarul să sprijine societatea acestuia în câştigarea contractelor de concesiune ce aveau ca obiect prestarea de servicii şi activităţi necesare exploatării şi întreţinerii cimitirelor umane în care urmau să fie înhumate persoanele decedate din cauza virusului menţionat.

Procurorii susţin că, în 1 aprilie 2020, Răvăşilă, în aceeaşi calitate, beneficiind de ajutorul celuilalt inculpat, l-ar fi convins pe acelaşi om de afaceri că are influenţă asupra funcţionarilor publici cu atribuţii în domeniul gestionării şi combaterii pandemiei COVID-19 şi asupra reprezentanţilor societăţilor comerciale care prestau servicii de cazare pentru persoanele aflate în carantină şi că-i va determina pe aceştia să încheie mai multe contracte cu societăţile omului de afaceri. Pentru acest ”ajutor” Răvăşilă ar fi acceptat promisiunea remiterii de către omul de afaceri a 10% din contravaloarea facturilor fiscale pe care societăţile sale urmau să le încaseze pentru porţiile de mâncare livrate, precum şi pentru serviciile oferite în legătură cu prevenirea şi combaterea pandemiei COVID-19.

Ulterior, în 8 aprilie 2020, Răvăşilă ar fi revenit asupra înţelegerii iniţiale şi i-ar fi pretins omului de afaceri, prin intermediul celuilalt inculpat, suma de 10 lei pentru fiecare porţie de mâncare livrată (întrucât procentul pretins iniţial, de 10%, ar fi reprezentat în final o sumă mai mică de 10 lei, aferentă fiecărei porţii de mâncare livrate).

Potrivit DNA, în cursul lunii iulie 2020, acelaşi om de afaceri, prin intermediul inculpatului cercetat în prezenta cauză, ar fi remis lui Căprariu Alin Sergiu, la vremea respectivă şi în prezent, funcţionar public în cadrul Biroului Monitorizare Trafic din Primăria municipiului Timişoara, suma de 8.800 lei pentru ”ajutorul” acordat în obţinerea contractului ce viza ”prestări servicii aferente indemnizaţiei de cazare pentru personalul carantinat în containerele Municipiului Timişoara” şi a contractului de ”prestări servicii aferente indemnizaţiei de cazare a personalului din sistemul public sanitar conform O.M. 8/09.04.2020”.

În cauză au fost dispuse măsuri asigurătorii.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Timiş cu propunere de a se menţine măsurile asigurătorii.

Anterior, în acest dosar, procurorii anticorupţie au încheiat acorduri de recunoaştere a vinovăţiei cu inculpaţii: Alin Sergiu Căprariu, pentru complicitate la folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, în formă continuată, o persoană fizică, om de afaceri, pentru dare de mită în formă continuată, cumpărare de influenţă, folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, în formă continuată, (2 fapte).

În prezenţa apărătorilor aleşi, inculpaţii au declarat expres că recunosc comiterea faptelor reţinute în sarcina lor, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mişcare acţiunea penală şi sunt de acord cu felul şi cuantumul pedepselor aplicate, precum şi cu forma de executare a acestora: un an de închisoare cu suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei închisorii, pe un termen de supraveghere de 2 ani şi interzicerea unor drepturi, în cazul lui Căprariu Alin Sergiu, 3 ani de închisoare cu suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei închisorii, pe un termen de supraveghere de 3 ani şi interzicerea unor drepturi, în cazul omului de afaceri.

Florin Răvășilă a fost unul dintre colaboratorii apropiați ai fostului primar Nicolae Robu. A fost adus de acesta în primărie în februarie 2017, pe post de consilier personal, apoi s-a angajat la Serviciul Școli – Spitale. În iulie 2018 a devenit director al Direcției de Patrimoniu Est, post pentru care a dat și concurs în februarie 2019. În martie 2021, Răvășilă a renunțat la postul din PMT, mutându-se la Poliția Locală, unde este angajat și în prezent.

Comentarii

comentarii