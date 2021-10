Directorii de unități școlare din Timiș se mai pot înscrie, până în 17 octombrie, la Premiile Directorii Anului 2021

Directorii și directorii adjuncți de grădiniță, școală sau liceu din Timișoara și întreg județul Timiș care au fost în funcție în anul școlar 2020 – 2021, pot depune înscrierile până pe data de 17 octombrie, orele 23:59, pentru a câștiga premiul directorul anului.

Perioada de înscriere la Gala Premiilor pentru Directorii Anului, ediția 2021 a fost prelungită.

Înscrierea la Gala Premiilor pentru directorii anului se face prin completarea formularului de aplicare de pe site-ul Asociației pentru Valori în Educație, aici. Acesta are trei secțiuni cu referire la profilul directorului și al școlii pe care acesta o conduce. În aplicație, sunt necesare inclusiv detalii despre impactul pe care fiecare director l-a avut asupra actului educativ, în acest an școlar.

Formatul oferă oportunitatea ca oricine este interesat să poată recomanda directori pentru înscrierea la gală. Astfel, cei care cunosc un director pasionat și determinat să transforme educația în comunitatea din care face parte, îl pot recomanda prin completarea unui formular. Ulterior, directorii recomandați vor fi contactați de reprezentanții galei, pentru înscriere. Anul acesta, ceremonia de premiere va fi organizată online, pe 24 noiembrie, începând cu ora 17:30.

Gala Premiilor pentru Directorii Anului 2021 se va desfășura sub Înaltul Patronaj al Președintelui României

Anul acesta, Gala Premiilor pentru Directorii Anului a primit Înaltul Patronaj al Președintelui României și se alătură, astfel, demersurilor valoroase care susțin educația din România.

„Un element-cheie pentru a transforma o școală într-o adevărată comunitate educațională îl reprezintă modul în care este condusă. În această perioadă, în care are loc și concursul pentru ocuparea posturilor de director și director adjunct, este cu atât mai important să reiterăm nevoia unui management educațional profesionist, responsabil, ales prin concursuri bazate pe meritocrație, cu o gândire strategică și cu viziune. Un director de școală în anul 2021 trebuie să fie un veritabil lider, mentor și inovator deopotrivă, un sprijin pentru colegii de echipă și un model pentru comunitate. Gala Premiilor pentru Directorii Anului identifică astfel de lideri, care transformă și inspiră oameni și comunități, iar pentru aceasta, Președintele României a decis acordarea Înaltului Patronaj”, a spus Ligia Deca, consilier prezidențial, Departamentul Educație și Cercetare.

„Distincția primită de Gala Premiilor pentru Directorii Anului ne onorează și, în egală măsură, ne obligă să continuăm demersul nostru de a identifica și susține liderii de școală care, prin acțiunile și implicarea lor, contribuie la dezvoltarea sistemului educațional din România. Directorul oricărei instituții de învățământ este unul dintre actorii strategici din fiecare comunitate, care are capacitatea și pârghiile necesare de a aduce schimbarea pe care cu toții ne-o dorim în educație. De aceea, este esențial ca an de an să îi identificăm pe cei mai buni și să le arătăm recunoștința pentru implicarea de care au dat dovadă”, a declarat Andreea Nistor, director executiv, AVE România.

În cadrul Galei Premiilor pentru Directorii Anului, vor fi premiați liderii din educație pentru calitățile lor excepționale de leadership și management pe care le-au dovedit în implicarea pentru transformarea educației, inclusiv prin implementarea de proiecte care au ajutat școala. Premiile vor fi oferite pentru patru categorii, respectiv Egalitate de Șanse, Antreprenoriat, Inovație, precum și marele premiu, Directorul Anului 2021.

Gala Premiilor pentru Directorii Anului este un eveniment organizat anual de Asociația pentru Valori în Educație, pentru a susține și premia directorii de școli care se remarcă printr-o activitate extraordinară și ajută la transformarea educației din România, începând cu propriile lor comunități.

