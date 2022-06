Directorii unor cunoscute spitale și clinici medicale din Timișoara vor participa la Forumul Global de Sănătate Dublin 2022

Urmarea agendei de lucru stabilite la intalnirea E.S. Domnul Paul McGarry, ambasadorul Irlandei in Romania, cu presedintele CCIA Timis, Florica Chirita, desfasurata la Timisoara, in 25 mai a.c., o delegatie de afaceri timiseana, alcatuita din 8 directori ai unor cunoscute spitale si clinici medicale private si de stat din Timisoara, va participa in perioada 14-16 iunie la Forumul Global de Sanatate din Dublin, in conditii de gratuitate la transport si cazare.

Organizat de Enterprise Ireland – Agentia comerciala a Guvernului irlandez pentru promovarea comertului, Forumul Global de Sanatate / Global Healthcare Forum va reuni peste 100 de oameni de afaceri, experti si specialisti din sectorul serviciilor medicale din Europa, America de Nord, Asia-Pacific, Orientul Mijlociu, India, Africa.

Evenimentul isi propune sa creeze o platforma de dialog intre lideri ai serviciilor de asistenta medicala la nivel mondial, care cunosc provocarile si cum pot fi acestea transformate in oportunitatile, dar si cele mai presante probleme cu care se confrunta sistemele de sanatate, astazi si in viitor.

Agenda evenimentului cuprinde un simpozion de o zi care va avea loc la Centrul de Conferinte al Stadionului National Aviva din Dublin, urmata de doua zile de vizite la producatori de echipamente medicale, hub-uri de inovatie medicala si furnizori de solutii de digitalizare pentru spitale – Galway “Irish Medical Innovation Tour”, Dublin „Innovation Tour of Ireland” – cat si de intalniri cu companii irlandeze din domeniu.

