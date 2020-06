Directorul Piețe SA Timișoara, Ionuț Nasleu, internat de urgență la Cardiologie după ce a suferit un preinfarct

Directorul SC Piete SA Timisoara a fost transportat de urgenta la Institutul de Boli Cardiovasculare Timisoara, miercuri dimineata, dupa ce a suferit un preinfarct.

Ionut Nasleu a fost internat in spital, unde a fost supus unor investigatii amanuntite, in prezent fiind tinut sub supraveghere stricta de catre medicii cardiologi.

Fostul consilier pe probleme de securitate al primarului Timisoarei ar fi suferit un preinfarct, cu pierderea cunostintei. A fost salvat in ultimul moment de o persoana apropiata, care a solicitat o ambulanta, de urgenta, la locuinta sa din Calea Urseni.

Sursa: impactpress.ro

Comentarii

comentarii