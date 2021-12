”Dirijorul Fritz” folosește bagheta după cum îi spun alții

La finalul săptămânii trecute, Ministerul Finanțelor a publicat propunerea de buget de stat pe anul 2022, document din care aflăm că Ministerul Culturii intenționează să aloce peste 150 de milioane de lei pentru programul cultural „Timișoara – Capitală Europeană a Culturii 2023”. În acord cu legislația în vigoare, banii ar urma să meargă către asociația cu același nume.

Ni se amintește totuși că în ianuarie se pregătește o modificare a OUG 42/2019, cea care stabilește modalitatea de finanțare a programului. În principiu, nu ar trebui să apară surprize, urmând a fi doar actualizat calendarul. Cum nimeni nu face lumină asupra modificărilor, însă, există anumite dubii. Mai ales că de câteva luni, primăria a preluat – nimeni nu știe în baza căror prevederi legale – implementarea programului cultural, la inițiativa primarului Dominic Fritz. Același edil-șef, deși la nivel declarativ a părut mai neutru, în baza acțiunilor sale a dovedit, încă de la început, lipsă de fair-play față de asociație.

Pentru început, prezentăm o declarație a acestuia din februarie 2021. „Nu mi-am început mandatul cu ideea fixă că asociația nu-și mai are rostul. De aceea am și investit timp pentru a încerca să repunem asociația pe un făgaș mai bun, din păcate aceste încercări au eșuat. (…) Vorbim acum de o tranziție care de acum încolo o să fie foarte clară. (…) Am ajuns la concluzia că asociația nu mai poate fi garantul succesului”, explica primarul Dominic Fritz.

Pentru context, vă amintim că în 12 februarie 2021, la orele 17, la inițiativa PMT a fost organizată o întâlnire online cu operatorii culturali din Timișoara cu tema „Plan pentru un vibrant ecosistem cultural”. Primarul Fritz a prezentat un powerpoint prin care sublinia încă de la începutul mandatului său că va introduce și alți actori în „jocul de puzzle” privind implementarea proiectului Timișoara – Capitală Europeană a Culturii. Erau menționate, în mod special, două entități: Centrul de Proiecte și Asociația de Promovare a Timișoarei. Prima, subordonată direct primăriei, a fost înființată în aprilie 2021. Cealaltă, la aproape un an de la acea întâlnire, este încă „în curs de înființare”. Exista și categoria „si alții”. Pe lângă CJT, Ministerul Culturii, comisarul pentru Capitala Culturala, aici intra și Asociația Timișoara 2021 CEaC.

Nu cu mult după prezentarea acestei așa-zise „strategii”, primarul Fritz contractează firma de consultanță a Corinei Șuteu, care, după o „analiză” de trei luni, la un tarif de 30.000 de euro, ajunge la aceeași concluzie. Interesant, în timpul acestei consultanțe, primarul organizează prin consiliera Simona Fiț – pe care o numește director interimar al Centrului de Proiecte, chiar înainte ca acesta să fie funcțional în adevăratul sens al cuvântului –, transferul de proiecte către entitatea nou-înființată.

În vara anului 2021, este lansat, printre altele, și apelul TM2023RESTART. Astfel, în perioada noiembrie 2020-iunie 2021 a avut loc transferul proiectelor și a documentelor importante de la asociație către doamna consilier Fiț si Centrul de Proiecte. După care, nu a mai finanțat asociația decât pe patru proiecte, cele cu care s-a înscris la apelul amintit.

Întrebarea firească ar fi: în baza cărui mandat (HCL, OUG sau măcar dispoziție a primarului) au fost preluate proiectele din Dosarul de candidatura gestionate de către asociație în perioada septembrie 2016-decembrie 2020? În prezent, știm doar că există statutul asociației, dosarul de candidatură și OUG 42/2019 (și legea subsecventă). Toate acestea demonstrează că Asociația Timișoara 2021 – Capitală Europeană a Culturii gestionează implementarea programului cultural. Tocmai de aceea, și în proiectul de buget al Ministerului Culturii apare că finanțarea se va face prin asociație! Nu există bază legală pentru altfel de finanțare în prezent! Cum va fi modificată legea în ianuarie 2022? De ce nu se comunică în mod transparent?

În ceea ce-l privește pe Dominic Fritz, de când a ajuns primar, asociația pare să-i fie mereu țapul ispășitor. „De aceea am și investit timp pentru a încerca să repunem asociația pe un făgaș mai bun, din păcate aceste încercări au eșuat”, spunea acesta. Ce anume a eșuat? Domnia sa, care, în calitate de președinte al Consiliului Director, nu a fost în măsură să gestioneze din punct de vedere procedural situația.

De ce trebuie să existe probleme, în anul 2021, cu privire la modul de conducere al unei ședințe AGA sau de Consiliul Director? Niciodată nu au existat astfel de probleme! Juriștii erau consultați, aveau rolul lor, acum totul este pe mâna unei ”specialiste în consultanță”, Simona Fiț. Pardon, este consiliera personală a primarului. Asta, da, poziție!

Cum a convocat, în august, o ședință AGA online fără a respecta procedurile aferente unei asemenea convocări? Acestea sunt și cele două motive pentru care instanța nu a putut încă să valideze respectivele ședințe AGA din 2021. Așa ceva nu s-a mai întâmplat în toată existența de 10 ani a asociației! Cine a eșuat?

Și de ce lansează în spațiul public niște afirmații, judecăți de valoare, mereu aceleași, că „asociația a eșuat” cu ceva? Cum argumente nu are, am putea concluziona că doar induce în opinia publică ideea – putem spune manipulatoare – că asociația nu e bună de nimic. Cui servesc aceste afirmații? Ce a încercat domnia sa să facă cu asociația și nu a reușit? Și dacă asociația a fost atât de „eșuată”, de ce au mai fost consultați membrii echipei asociației de către „consultanți”, în primă fază, și de experții curatori, pe urmă?

Apropos și de faptul că asociația „nu prezintă încredere”, după cum o tot spune primarul Dominic Fritz. În 2019, pe când acesta era dirijor voluntar, a fost subcontractat de Asociația Plai în cadrul spectacolului BEGA/LUMEN. Spectacol dezvoltat împreună cu Asociația Timișoara 2021 – Capitală Europeană a Culturii, chiar sub umbrela acesteia! Spectacol cuprins în dosarul de candidatură și finanțat de asociație! De altfel, în videoclipul realizat la implementarea proiectului BEGA/LUMEN, pe lângă primar poate fi observată și echipa asociației: Simona Neumann, Chris Torch, Bogdan Cotîrță, Alina Pintilie. De ce spune primarul Dominic Fritz că asociația TM2021 nu a făcut nimic și nu a implicat comunitatea, când el însuși a participat într-un proiect al asociației care a implicat sute de oameni din comunitate?

Videoclipul este public, postat pe YouTube. Prestația actualului primar poate fi văzută la minutul 8.

Comentarii

comentarii