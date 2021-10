Disney se va implica în pariuri sportive prin intermediul ESPN

Bob Chapek, noul CEO Disney, a sugerat la începutul acestei luni, în cadrul Conferinței Goldman Sachs Communacopia, că Disney intenționează să se lanseze într-o industrie care a fost mult timp asociată cu viciul – pariurile sportive.

Chapek este în vârstă de 61 de ani și a preluat funcția de CEO de la Bob Iger anul trecut. El a supravegheat relansarea și recentrarea gigantului conglomerat de divertisment pe timpul pandemiei, mutând focusul pe streaming.

„Strategic, ceea ce ne oferă pariurile sportive este capacitatea de a atrage un public mult mai tânăr, care este mult mai pasionat de acele sporturi”, a spus Chapek.

Disney ar vrea să-și lanseze divizia de pariuri sportive pe ESPN, luând în considerare apelul unor investitori care au cerut companiei să folosească mai mult canalul și modul în care este acesta integrat cu platforma DraftKings. Disney deține parțial DraftKings încă din 2019, când a achiziționat 21st Century Fox.

Tom Nunan, fostul președinte al studioului NBC, a felicitat decizia companiei luată în 2016 sub îndrumarea lui Chapek de a începe să permită alcoolul în mai multe părți ale unor parcuri de distracții și a adăugat că Disney își dă seama că fanii săi sunt „ființe umane care au hobby-uri care pot crea dependență”.

ESPN și divizia sportivă

O platformă de pariuri cu licență ESPN ar putea fi o sursă imensă de venit pentru Disney, nu doar datorită potențialului său de conținut pentru jocuri de noroc, ci și a brandului în general.

Piața mondială a pariurilor sportive a valorat aproximativ 67 de miliarde de dolari în 2020 și se așteaptă să crească cu cel puțin 10% până în 2028, potrivit Grand View Research.

Industria pariurilor sportive crește rapid, dar este încă o mică parte din piața globală a jocurilor de noroc, a spus David Schwartz, istoric specializat pe jocurile de noroc și profesor la Universitatea din Las Vegas Nevada.

La începutul acestei luni, DraftKings a făcut o ofertă de 20 de miliarde de dolari pentru a cumpăra Entain, o companie din Marea Britanie care operează o serie de agenții de pariuri împreună cu MGM. Dacă tranzacția este finalizată, DraftKings ar trebui să se conecteze la MGM pentru a opera activele din SUA ale Entain, o mișcare care va fi un beneficiu și pentru Disney.

Dar Disney avansează cu prudență în industria jocurilor de noroc. Chapek a spus că firma încearcă să găsească o modalitate de a evita încorporarea pariurilor direct în platforma ESPN, de aceea DraftKings ar fi platforma ideală.

Un factor care îngreunează lucrurile ar fi legislația Statelor Unite când vine vorba de pariurile sportive. CBS Sports a raportat că 22 de state au îmbrățișat o formă de pariuri sportive legale, în timp ce 18 state, inclusiv California, iau în considerare proiecte de lege care ar putea să le legalizeze.

Schwartz a spus că ar putea fi mai ușor pentru Disney să licențieze un nume de marcă precum ESPN decât să-și creeze propria agenție sportivă. În a două variantă, proprietarii și operatorii ar trebui să fie aprobați de comisiile de jocuri din fiecare stat în care activează.

Disney nu are decât de câștigat din unirea publicului Disney cu cel al ESPN și al omologului său ESPN Plus, a mai zis Schwartz, ambele înregistrând o creștere considerabilă în timpul pandemiei – abonații plătiți au crescut cu un milion, ajungând la un total de 14,9 milioane, comparativ cu 116 milioane de abonamente plătite Disney Plus.

Este inevitabil ca, în cele din urmă, Disney să folosească pariurile pentru a conduce spectatorii la canalele sale mai tradiționale, inclusiv crearea mai multor emisiuni TV, podcast-uri și conținut scris în jurul jocurilor de noroc. ESPN publică câteva cote de pariuri și are o mână de podcast-uri despre pariuri sportive și emisiuni TV, dar cel mai probabil vor evita să faciliteze direct pariurile pe platforma ESPN.

“Disney nu se va transforma neapărat, va fi doar un flux de venituri adăugat”, a spus Schwartz. “Este doar problema construirii acestor sinergii – dacă oamenii pariază pe meciuri sportive, este mai probabil să urmărească jocurile, ceea ce înseamnă că ratingurile cresc.”

