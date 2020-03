Disperare și revoltă la Spitalul Municipal Timișoara: ”Am intrat în război cu mâinile goale”

O parte dintre angajații Spitalului Municipal Timișoara, cei din secția ATI 1, au transmis o scrisoare deschisă prin care descriu situația disperată din spitalul ce aparține Primăriei Timișoara.

Medicii și asistentele spun că ”au intrat în război cu mâinile goale”, că au strâns bani și au primit donații de la pacienți pentru a-și cumpăra unele echipamente de protecție, deoarece spitalul le-a oferit prea puține.

Textul integral al scrisorii deschise:

”Va scriem din partea Colectivului Sectiei ATI I al Spitalului Municipal Timisoara, spital ce apartine de Primaria Timisoara. Situatia de aici incepe sa fie disperata. Fiindca am intrat in razboi cu mainile goale! Acum aproximativ două saptamani, cand OMS a declarat „pandemie”, noi cei din echipa ATI am inceput sa ne pregatim, atat cat am putut.

Am strans bani de la tot colectivul de medici ATI I, am cumparat combinezoane impermeabile de unica folosinta (concepute pentru zugravi), cizme, bonete, mii de sorturi impermeabile, viziere, masti de protectie impotriva toxicelor. Unii am primit si donatii din partea prietenilor/familiei. Din pacate, nu am reusit sa achizitionam masti cu protectie pentru procedurile aerosolizante ale pacientilor suspecti/ confirmati COVID.

Spitalul ne-a oferit 13 echipamente complete de protectie, la data de 13 martie (acum 15 zile). Am facut repetate referate catre echipa de management a spitalului, iar raspunsul lor a fost de fiecare data acelasi: „trebuie sa ramanem rationali, noi nu tratam pacienti covid”, fiind asigurati ca exista o hotarare la nivel local si cazurile de terapie intensiva vor fi preluate initial de Victor Babes Timisoara, apoi de SCJUT in clinica de Ortopedie, cladire ce va fi folosita exclusiv pentru pacienti suspecti/confirmati COVID. De asemenea, s-a stabilit ca noi vom prelua doar cazuri chirurgicale COVID in circuitul separat, ATI Oncologie (la parterul spitalului municipal).

Intre timp (21 martie) am primit „planul alb” pentru organizarea sistemului spitalicesc in judetul Timis care mentioneaza ca in faza a doua (dupa Spitalul Victor Babes) cazurile complicate ATI vor ajunge la spitalele CF Timisoara, Municipal Lugoj si Municipal Timisoara. Spitalul CF iese din schema, fiindca nu au nici macar linie de garda ATI, si probabil nu au personal instruit in ventilatia mecanica a pacientului critic. Sectia ATI a Spitalului Lugoj este inchisa de două zile dupa confirmarea a doua cazuri COVID in ATI pentru decontaminare. Personalul lor este in carantina, deci inca o sectie este iesita din schema! Ultimul pacient al sectiei ATI din Lugoj (care a fost izolat in timpul stationarii pe TI) a fost transferat in clinica noastra joi. Datorita faptului ca acest pacient vine dintr-o sectie compromisa, am luat masuri de protectie de la internarea pacientului. Ne-am reorganizat in ture, atat medicii cat si asistentele, iar la 48 ore de la internare nu mai avem nici macar unul din cele 13 combinezoane de protectie oferite de management. Pacientul a fost negativ la prima recoltare, urmeaza sa recoltam si a doua oara inainte a relaxa orice masura de protectie.

Conform planului alb Spitalul Municipal Timisoara este urmatorul care va prelua pacientii critici COVID. Cum? Cu manusile de uz veterinar cumparate de noi? Cu masti improvizate? Avem informatii ca spitalele care vor fi implicate in faza a treia de ingrijire a pacientilor critici COVID au primit deja sute/mii de echipamente, ultimele fiind distribuite in aceasta noapte de ISU, din care de asemenea ATI Spitalul Municipal Timisoara nu a primit nici unul.

Spre deosebire de managementul altor spitale care a achizitionat teste rapide utilizate in diagnosticul pacientilor si personalului medical cu simptome respiratorii, in cadrul spitalului nostru nu exista astfel de teste rapide. Suntem intr-o situatie dramatica in care nu putem continua sa ne facem datoria, tot personalul merita sa fie protejat in fata acestei lupte cu necunoscutul, iar pacientii necesita implicarea noastra pentru a fi salvati.

Va rugam sa ne asigurati buna desfasurare a activitatii in ceea ce priveste managementul pacientului cu COVID 19. Ne asteapta saptamani sau luni extrem de grele.

Cerem autoritatilor responsabile achizitionarea de urgenta a echipamentului corespunzator de protectie a personalului care se va confrunta in scurt timp cu acest „tsunami” medical. Mentionam ca suntem 16 medici ATI in aceasta clinica care vor trata pacienti COVID / pacienti NONCOVID, din toate clinicile auxiliare aferente si vom asigura liniile de garda.

Nu ne permitem sa pierdem personal din cauza lipsei de implicare a structurilor responsabile.

Alaturi de noi lupta intreg personalul mediu care la randul lor trebuie sa fie protejati.

Toti avem familii, oameni dragi cu care vom intra in contact si riscam atat noi cat si cei dragi noua sa avem de suferit de pe urma iresponsabilitatii oamenilor care ne conduc din birouri.

Credem ca e momentul sa ne trezim cu totii la realitate si sa nu ne mai culcam pe o ureche si sa spunem eternul romanesc „las’ ca merge si asa”, „romanul e inventiv” sau „improvizam”.

TREBUIE sa facem ceva, altfel s-ar putea sa fim urmatoarele victime ale acestui sistem deficitar!!!

Colectivul sectiei ATI I a Spitalului Municipal Timisoara”

Olimpia Oprea, managerul SCM Timișoara: ”Depunem eforturi pentru a pune la dispoziția medicilor echipamentele de protecție!”

În legătură cu scrisoare deschisă a colectivului ATI I, redacția ZIUA de Vest a cerut și un punct de vedere conducerii Spitalului Municipal Timișoara, managerului Olimpia Oprea.

Răspunsul a fost următorul:

”În legătură cu scrisoarea deschisă transmisă presei de către colectivul Secției clinice ATI I din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara, va comunicăm următoarele:



-referitor la afirmația că „Spitalul Municipal Timișoara a preluat ultimul pacient al secției ATI din Lugoj, cu suspiciune de coronavirus“ , menționez că pacientul nu a fost suspect de coronavirus ci a fost transferat din secția de ATI a spitalului în contextul închiderii temporare a Spitalului Municipal Lugoj. Secția ATI I nu a internat până în acest moment nici un caz suspect de COVID-19!



Personalul medical al secției ATI a folosit cele 13 echipamente complete de protecție oferite de spital și au fost epuizate în 48 de ore, fără a fi necesar! Menționez că un echipament complet costă aproximativ 250 de lei, dar nimeni nu le-a atras atenția că au folosit aceste echipamente deși nu era nevoie!



-referitor la afirmația că „spre deosebire de managementul altor spitale care a achiziționat teste rapide utilizate în diagnosticul pacienților și personalului medical cu simptome respiratorii, în cadrul spitalului nostru nu există astfel de teste rapide“ menționez că aceste teste rapide nu sunt recomandate de Ministerul Sănătății!

Cu toate acestea, conducerea spitalului a comandat teste rapide la solicitarea secției ATI!

Menționez că Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara, împreună cu Universitatea de Medicină Timișoara, a pus în funcțiune un laborator de biologie moleculară la Ginecolgie Odobescu pentru testare COVID -19, laborator în care se pot efectua probele pentru pacienții sau personalul Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara, dar și pentru probele venite din județele Caraș-Severin și Hunedoara.

-în ce privește pregătirea privind situația epidemiologică actuală, au fost luate o serie de măsuri aferente instituirii carantinei în Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara, începând cu dată de 09.03.2020:

-înființarea Comisiei de management al cazurilor de infecție cu COVID 19 în cadrul SCMUT, cu următoarea componenta: manager, director medical, director îngrijiri, medic șef secție medicină internă, șef serviciu SPIAAM, șef serviciu RUNOS, medic specialitate boli infecțioase, medic șef secție AȚI I și AȚI ÎI, medic șef UPU – Hotărârea Comitetului Director al SCMUT nr. 2/09.03.2020. Menționez că medicul șef AȚI I a participat la toate ședințele Comisiei de SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENȚĂ TIMIȘOARA și cunoaște demersurile făcute de instituție pentru a ne aproviziona cu echipamente de protecție sau echipamente medicale

-în cadrul UPU Clinicile Noi s-a instalat un cort primit de la ISU Timiș pentru pretriaj, s-a identificat un spațiu pentru izolare cu 3 paturi, cu sala de așteptare separată.

La a nivelul fiecărei camere de garda s-au realizat circuite separate cu pretriaj;

– sistarea efectuării intervențiilor chirurgicale programate cu excepția operațiilor de cezariană și oncologice

– realizarea unor circuite separate pentru efectuarea intervențiilor chirurgicale de urgență la pacienți infectați cu COVID 19

-în cadrul secțiilor de obstetrică -ginecologie și neonatologie str Odobescu nr. 3 s-a realizat circuit separat, în clădirea din curtea ginecologiei, pentru izolarea și asistență la naștere, inclusiv a operațiilor cezariene, a gravidelor cu infecție COVID 19.



Începând cu dată de 09.03,2020 s-au organizat întâlniri ale Comisiei de management al cazurilor de infecție cu COVID 19 ori de câte ori a fost necesar, uneori de 2-3 ori pe săptămâna, la care de fiecare dată a participat și medicul șef al secției AȚI I.



S-a hotărât achiziționarea de echipamente de protecție (comandă din fonduri proprii în valoare de 80.000 lei), s-au solicitat fonduri de la Consiliul Local Timișoara și s-au primit 1,5 milioane lei din care s-au comandat echipamente de protecție pentru personalul medical.



În acest moment în stocurile ATI I ale Spitalului Municipal sunt 5 seturi de protecție antivirala categoria 3, 40 halate impermeabile, 150 măști simple, care au fost repartizate vineri și 20 de scuturi. Astăzi au mai primit 10 viziere că donație.



Vineri au fost distribuite la UPU, ATI și restul camerelor de garda și secțiilor spitalului: 150 viziere, 50 scuturi, 350 ochelari și 1000 măști simple.



De asemenea, UPU are stoc de materiale pentru fiecare tură – stoc 28.03. 2020 combinezoane 44 buc, halate chirurgicale 55 buc, măști chirurgicale 100, botosei 37 perechi, bonete 75. De la ISU s au primit în cursul dimineții 30 combinezoane și 20 măști cu protecție.



Începând cu dată de 27.03.2020 ISU Timiș a distribuit următoarele echipamente de protecție Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara: -27.03.2020 = 25 măști ffp2 – 28.03.2020 = 30 costume, 20 măști ffp2 – 28.03.2020 = 70 costume, 55 măști ffp2

Promisiunea fermă din partea distribuitorilor este că marți vor ajunge 20.000 de măști simple și 300 de combinezoane -luni vor fi în vama Timișoara.

De asemenea, în dată de 27.03.2020, după aprobarea a 1,5 milioane de lei în ședința de Consiliu Local Timișoara, s-a hotărât necesarul pentru a face achiziția de echipamente de protecție pentru personalul medical, în contextul în care Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara, conform Panului alb al județului Timiș, va trata pacienți COVID-19.

”Conducerea Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara depune toate eforturile pentru a pune la dispoziția personalului medical echipamentele de protecție necesare pentru a împiedica răspândirea infecției atât în rândul cadrelor medicale cât și la ceilalți pacienți care se adresează spitalului nostru pentru servicii medicale”, se arată în finalul răspunsului semnat de dr. Olimpia Oprea, managerul instituției medicale.

