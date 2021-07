Disperarea fermierilor! Iepurii și tanymecus au distrus cultura de floarea soarelui în zona Nădlac, județul Arad

Fermierii din Nădlac județul Arad au ajuns la disperare, fiindcă floarea soarelui a fost devorată de iepuri și resemănată chiar și de trei ori. De fapt, aceasta problemă este mult mai veche, deoarece în fiecare an urecheații invadează terenurile, dar așa cum a fost în primăvara acestui an nu s-a mai întâmplat. Din suprafața cultivată în proporție de 40% a fost distrusă de iepuri. În plus și tanymecus face ravagii, mai ales acum că au fost interzise tratamentul cu neonicotinoide.

Floarea soarelui întoarsă de trei ori

”Avem o invazie de iepuri peste terenurile de floarea soarelui și au mâncat tot. Nimeni nu îi poate opri. Probabil este ultimul an când mai cultivăm floarea soarelui, în primul rând, din această cauză. Nu se mai poate, fiindcă fermierii au costuri imense și nu ai cum să le prinzi pe rozătoare”, a declarat Kelo Milan, președintele Cooperativei agricole Fermierul Nădlăcan.

”Iepurii au distrus culturile de floarea soarelui. Au mai rămas puține hectare neatinse. Avem fermieri care au semănat de mai multe ori și tot fără floare au rămas că iepurii au lovit de fiecare dată. Ei au pus de două ori floare, iar a treia oară, porumb. Pierderile sunt mari. Vă dați seama cu seceta pe care o avem acum în zonă ce șanse mai au cei care au semănat de două sau trei ori”, a adăugat Gheorghe Porubski, președintele Asociației Țăranul Nădlăcan.

Din păcate fermierii spun că nu există nicio soluție care să dea roade împotriva acestor dăunători. Oamenii nu au găsit nicio metodă ca să țină animalele la distanță de culturi. Ei au încercat să împrăștie pe câmp unele substanțe repelente care să îi deranjeze pe iepuri atunci când încep să mănânce floarea soarelui, oferindu-le un gust amar atunci când o rod, dar se pare fără rezultat. Foamea urecheaților este mult mai mare, iar plantele fragede este mult prea delicioasă. ”Avem colegi care au întors-o și de trei ori. Ei așteptau să răsară floarea, la mijlocul lunii iunie. Prin urmare, să facă profit nu mai au nicio șansă, dar speră ca din producția pe care o vor obține să își acopere măcar cheltuielile”, spune Milan.

Care ar fi totuși soluțiile?

Care ar fi totuși soluțiile? Oricum rezolvarea problemei nu ține de fermieri, dar ei dau unele idei. Fondul de vânătoare ar trebui să facă un recensământ al populației de iepuri și apoi să le micșoreze numărul până la un nivel acceptat de realitatea din teren, pentru a nu fi un pericol pentru culturi.

”Ar trebui luate măsuri urgente ca populația de iepuri din zonă să revină la numărul de acum 10-15 ani, poate o soluție firească ar fi și interzicerea vânătorii vulpilor care ar avea un accent semnificativ în echilibrarea populației de iepuri. Există specialiști în domeniu și ar putea rezolva cu bine această problemă dacă s-ar dori ca fermierii să nu fie nevoiți să renunțe la anumite culturi din cauza dezechilibrelor din fondul de vânătoare”, a concluzionat Kelo Milan.

”Situația se perpetuează de mulți ani, dar nu s-a luat nicio măsură eficientă. Noi am depus mai multe plângeri la autoritățile din domeniu, la vânători. În urmă cu doi ani s-a încercat prinderea mai multor iepuri iarna pe câmp, dar atât. Niciun rezultat concret”, a adăugat Porubski.

Fermierii susțin că au pierdut 600-700 de lei pe ha, plus manopera. Ar însemna 1.000 de lei pe ha, la care se adaugă și prețul seminței de porumb semănat a treia oară. În plus, ei mai spun că un alt mare dușman este și vremea extrem de schimbătoare. Nu numai plantele sunt bulversate de vreme, ci și fermierii. ”Nici nu mai știi cum să îi spui acestui anotimp: primăvară sau vară. Două zile e primăvară, o zi parcă e iarnă, iar a patra zi temperatura se ridică la 35 de grade, e vară și caniculă. Totul este dat peste cap în aceste condiții și nu mai știi dacă poți să menții o cultură sănătoasă și să obții o recoltă profitabilă, pe lângă amenințările rozătoarelor”, mai spune Porubski.

