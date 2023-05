Disputa dintre Primăria Timișoara și Sindicatul Liber, o nouă etapă. Municipalitatea câștigă, la rejudecare, unul dintre procese

Primăria Timișoara a anunțat că a obținut o victorie definitivă în instanță, în procesul intentat de Sindicatul Liber al Salariaților din Primăria Municipiului Timișoara prin care acesta a blocat una din seriile de concursuri de angajare organizat în iunie 2022. După decizia de astăzi a instanței, care este definitivă, Primăria va relua organizarea concursului pentru 20 de posturi vacante, de la etapa la care s-a oprit în momentul suspendării.

Astăzi, prin Decizia nr. 450/02.05.2023, Curtea de Apel Timișoara a admis recursul declarat de Primarul Municipiului Timișoara și Consiliul Local Timișoara împotriva sentinței Tribunalului Timiș nr. 459/26.05.2022. Prin această sentință a Tribunalului Timiș s-a dispus anterior suspendarea executării concursului demarat în luna iunie 2022, până la pronunțarea instanței de fond.

”După un an de blocaj artificial provocat de Sindicat am demonstrat în instanță că am respectat toți pașii legali, așa cum am spus de la început. Aceste acțiuni sistematice de blocare a activității Primăriei din partea Sindicatului nu au nicio legătură cu munca funcționarilor onești din Primărie sau cu îmbunătățirea serviciilor pe care administrația le livrează populației. Are legătură cu agenda proprie a Sindicatului. Ducem mai departe lupta cu interesele care au parazitat administrația publică locală și continuăm să atragem profesioniști în administrația Timișoarei”, a declarat primarul Dominic Fritz.

Decizia de marți a Curții de Apel Timișoara este definitivă și poate fi consultată aici:

https://portal.just.ro/59/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=3000000000169094&id_inst=59#Informa%C5%A3ii_generale

