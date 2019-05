Divizia Powertrain din Continental pornește ca o companie independentă

Divizia Powertrain din Continental a devenit prima parte a grupului care și-a finalizat realinierea, echipa de management fiind pe deplin în vigoare începând cu 1 aprilie 2019. Acum funcționează ca o afacere independentă care va activa sub numele de “Vitesco Technologies”. Introducerea acestui nou nume este planificată pentru a doua jumătate a anului 2019. Transformarea diviziei într-o entitate juridică a avut loc la începutul anului 2019. Condusă de Andreas Wolf, echipa de management a noii companii se pregătește pentru IPO-ul (listarea acțiunilor la bursă) parțial planificat pentru a doua jumătate a anului. Compania va fi gata să finalizeze acest pas, odată ce vor fi luate toate măsurile tehnice și de reglementare, lucru așteptat începând cu 2020, în funcție de situația pieței.

“Transformarea Powertrain într-un grup independent de entități juridice, a fost finalizată în timp record. N-am fi putut face asta fără sprijinul angajaților noștri. Faptul că peste 99% dintre aceştia s-au mutat în noua companie demonstrează încrederea lor în calea pe care am ales să o urmăm”, a spus Andreas Wolf. “Decizia de a deveni o afacere independentă și pregătirile pentru un IPO parțial arată clar că suntem dispuși și capabili să ne schimbăm. Aceste calități ne vor oferi un avantaj competitiv“, a adăugat acesta. Mutarea pentru a transforma divizia Powertrain într-o companie independentă a fost determinată de schimbările rapide care se așteaptă să apară pe piața motoarelor electrice în următorii câțiva ani – evoluția pieței va fi determinată de obiectivele guvernamentale privind limitele de emisie.

Potrivit lui Wolf, “ritmul reglementării variază de la o regiune la alta. Acest lucru necesită o mare flexibilitate din partea industriei. Ca o companie independentă, avem mai multă libertate ca afacere pentru a reacționa rapid și individual la cerințe diferite”. Această flexibilitate este menționată și în noul nume. Vitesco vine de la vita, latină pentru “viață”, bazându-se pe imaginea de energie, viteză și agilitate. A doua parte a numelui – “Technologies” – evidențiază ambiția companiei de a fi un furnizor de tehnologii, sisteme și servicii inovatoare.

Domeniile de activitate ale companiei vor fi dezvoltate continuu și sistematic pentru a răspunde cerințelor viitoare ale pieței și ale societății, în special în ceea ce privește obiectivele de emisii locale și globale. În afară de afacerea cu motoare convenţionale cu combustie, activitățile companiei vor include și toate activitățile care implică sisteme de acționare hibride și electrice, precum și toate activitățile legate de baterie. Compania este un lider tehnologic în domeniul electrificării sistemului de propulsie. Este unul dintre puținii furnizori de sisteme care oferă o electrificare completă a sistemului de propulsie: de la sistemul de 48 de volți și soluțiile hibride integrate pentru sistemele de transmisie și punți, transmisii complet electrice, combinate cu sisteme electronice de putere și de încărcare foarte eficiente și un sistem de gestionare a bateriilor optimizat prin gestionarea inteligentă a energiei și a temperaturii.

Componentele Powertrain sunt partea esențială a sistemului de propulsie electrică din modelul Jaguar I-PACE, care a fost votată drept “Mașina anului 2019 în Europa”. Importanța companiei pe piața motoarelor electrice este subliniată în continuare de comenzile deja plasate. Acestea însumează aproximativ 11 miliarde de euro în 2018, din care 2 miliarde de euro au fost atribuite segmentului de mobilitate electrică.

“Începem dintr-o poziție bună și suntem încrezători că reorganizarea ne va permite să construim pe viitor”, a spus Wolf. “Ne propunem să menținem un protofoliu excelent de produse pentru o gamă largă de tehnologii de acționare. În timp ce accentul va fi pus pe electrificare, intenția noastră este de a acoperi totul, de la motoare electrificate cu combustie internă, la acționări electrice bazate complet pe baterii, precum și combustibili sintetici. Motivul pentru care se oferă o astfel de gamă largă de sisteme este de a satisface diversitatea piețelor, a ritmului difertit cu care acestea se dezvoltă și preferința conducătorilor auto din întreaga lume.

“Divizia Powertrain facilitează construcția de unități de propulsie convenționale, extrem de ecologice. Pentru ambele tipuri de autovehicule, pe benzină și diesel, tehnologiile noastre produc valori ale emisiilor cu mult sub limitele standard”, a explicat Wolf. “Pe termen mediu, suportul nostru pentru soluții hibride și complet electrice va contribui la optimizarea pieței auto în perspectiva necesității pe termen lung a mobilității fără emisii de dioxid de carbon. Noi dezvoltăm deja sisteme electrice de generație următoare pe bază de hidrogen și noi combustibili sintetici pentru motoarele cu combustie”. Vitesco Technologies și-a stabilit un obiectiv ecologic clar: “prin electrificarea și optimizarea motoarelor cu ardere internă vrem să ajutăm la reducerea cu 50% a emisiilor de CO2 până în 2030”, a spus Wolf.

Wolf, în vârstă de 58 de ani, a preluat divizia Powertrain în octombrie 2018. El a fost numit Chief Operating Officer și Chief Executive Officer (CEO) al noii companii la 1 ianuarie 2019. Wolf a condus din 2007 unitatea comercială Body & Security, din cadrul diviziei Interior a companiei Continental. Sub conducerea sa, aceasta și-a triplat vânzările, a depășit pragul de rentabilitate și a atins marje de profit atractive. Ceilalți doi membri ai conducerii Powertrain ocupau roluri de conducere în Continental de mai mulți ani. Chief Financial Officer (CFO), Werner Volz, a condus din 2008 Departamentului de Finanțe și Control în divizia Chassis & Safety și a jucat un rol major în restructurarea diviziei în timpul crizei financiare din 2008/2009. Ingo Holstein a fost numit în 2010 șef al departamentului de Resurse Umane din divizia Tires. Are o vastă experiență în domeniul resurselor umane, în ghidarea și dezvoltarea echipelor de management.

Noua companie are trei unități comerciale, fiecare dintre ele operează independent din punct de vedere economic. În scopul consolidării portofoliului și a îmbunătățirii performanței, fostele unități comerciale care se ocupau de managementul motorului și de sisteme de transmisie au fost unite pentru a crea o nouă unitate comercială: “Engine & Drivetrain Systems” (E & DS). Portofoliul său variază de la unitățile de control ale motorului și transmisiei până la sistemele de injecție, turbocompresoarele și tratarea gazelor de eșapament.

Fosta unitate comercială care se ocupa de senzori și actuatori și cea de gestionare a combustibilului au fost, de asemenea, îmbinate pentru a forma noua unitate comercială Powertrain Components (PTC). Portofoliul său include module de livrare a combustibililor, convertizoare catalitice și unități de comandă a dozării SCR, precum și senzori și actuatori pentru toate tipurile de vehicule și sisteme de acționare.

Unitatea comercială Hybrid & Electric Vehicle (HEV) cuprinde toate componentele principale pentru electrificarea tracțiunii în vehicule hibride și electrice și nu se reorganizează, fiind considerată zonă de creștere strategică.

Directorii celor trei unități comerciale sunt Wolfgang Breuer (E & DS), Klaus Hau (PTC) și Thomas Stierle (HEV).

Modificările structurale au afectat anumite funcții centrale care au fost gestionate anterior la nivel de grup. În cursul procesului de transformare, Powertrain a stabilit o serie de funcții ca parte a companiei independente din punct de vedere organizațional. Una dintre cele mai importante este noua unitate Operations, care este responsabilă pentru toate funcțiile de producție și logistică. Oferă în primul rând sprijin pentru facilitățile de producție globale, care sunt acum gestionate de noua companie. Vitesco Technologies are, de asemenea, propriile funcții de vânzări și marketing, IT, calitate și mediu.

Clienții companiei din cadrul Continental includ toți producătorii generali de echipamente originale. Compania are peste 50 de locații de producție și inginerie pe toate piețele regionale și are peste 42.000 de angajați în întreaga lume. Sediul central al companiei va fi în Regensburg.

Stabilirea activităților Powertrain ca grup independent face parte dintr-o realiniere organizațională de anvergură întreprinsă de Continental ca răspuns la schimbările profunde din industria automobilelor. În viitor, Grupul Continental va fi împărțit în cele trei “sectoare de grup”: Rubber Technologies, Automotive Technologies și Powertrain Technologies.

Reorganizarea are impact și asupra unităților din România, unde divizia Powertrain își desfășoară activitatea în Timișoara, Sibiu și Iași (cele 3 locații sunt centre de inginerie) și Brașov (locație de producție). Toate cele trei unități comerciale prezente în România însumau peste 3000 angajați la finalul anului 2018. Cristian Mihaly a preluat mandatul pentru Powertrain România, după ce în ultimii 18 ani a ocupat diferite poziții în Continental. România este o țară importantă pe harta Powertrain, cu impact în electrificare, prin introducerea de noi technologii în inginerie și producție.

