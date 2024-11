dm drogerie markt România: Performanțe remarcabile, inovații strategice și răsplătirea fidelității clienților

dm drogerie markt România a închis anul financiar 2023 – 2024 la data de 30 septembrie, cu o cifră de afaceri de 1.770.743.025 lei, marcând o creștere impresionantă de 35,35% față de anul anterior, continuând trendul de creștere.

Într-o eră în care loialitatea clienților a devenit esențială, dm drogerie markt România a întărit legătura cu iubitorii brandului prin aplicația „dm-ul meu”, transformând-o într-un partener de încredere în experiența de cumpărare. Cu funcționalități noi introduse, clienții beneficiază de cupoane de reducere, transformând fiecare vizită într-o oportunitate de economisire. Fiecare achiziție efectuată, se transpune, cu fiecare prag atins, în cupoane de reduceri atractive. De asemenea, dm a extins aria de servicii prin inițiative inovatoare, cum ar fi dmLIVE, canalul de WhatsApp și evenimente captivante, precum „Press Play for Beauty”, subliniind astfel angajamentul său de a oferi o experiență de cumpărare unică și plină de avantaje.

„Evoluția dm este ghidată în permanență de vocea și nevoile clienților noștri. Progresele înregistrate în ultimul an sunt rezultatul strânsului dialog cu iubitorii brandului dm. Am răspuns cu inovații și îmbunătățiri, reflectând angajamentul nostru ferm de a oferi experiențe de cumpărare memorabile, prin servicii de calitate superioară și un mediu plăcut, atât în magazinele fizice, cât și în spațiul online. Omul este întotdeauna în centrul activității dm, motiv pentru care am pus un accent deosebit pe cultivarea unei atmosfere prietenoase și primitoare în rețeaua noastră de magazine, care a primit anul acesta un nou design, am crescut suprafața de vânzare și am introdus servicii noi. De asemenea, prin noile proiecte pe care le dezvoltăm constant, ne propunem să devenim un catalizator al inovației și în mediul digital, întotdeauna cu scopul de a răspunde cât mai bine nevoilor în permanentă schimbare”, a declarat Ivana Martinakova, CEO dm drogerie markt România.

În ultimul an financiar, dm drogerie markt România a realizat din nou investiții semnificative în strategia care abordează expansiunea, dezvoltarea digitală și, nu în ultimul rând, prețurile de la raft. În paralel, s-au intensificat investițiile în platforme și servicii digitale la nivel de concern, în îmbunătățirea imaginii magazinelor din grup, în concepte durabile și în dezvoltarea angajaților din întreaga companie.

Bilanț și perspective de dezvoltare

O etapă importantă pentru viitoarele oportunități digitale la nivel de concern dm, este fuziunea sistemelor IT din fiecare țară într-un sistem comun, implementat anul acesta. Procesele au fost standardizate în acest an financiar pentru 14 țări din lanțul dm, ceea ce facilitează implementarea aplicațiilor pentru optimizarea fluxurilor de lucru interne și a serviciilor digitale pentru clienți, făcându-le mult mai eficiente pentru beneficiarii interni și externi.

În paralel cu expansiunea digitală, dm drogerie markt îmbunătățește constant și experiența de cumpărare din filiale, atât prin noua imagine colorată și vibrantă, cât și printr-o serie de servicii conexe, în magazin, care au ca scop întâmpinarea nevoilor cumpărătorilor și transformarea magazinelor dm într-un loc unic de cumpărare.

În anul financiar 2023-2024, dm drogerie markt a deschis 17 magazine noi în România, investind peste 110 milioane de lei, ceea ce a dus la un total de 153 de drogherii în întreaga țară. Această expansiune include și extinderea depozitului central din Timișoara, parte a unei lucrări mai ample în curs de execuție, precum și transformarea sediului într-un centru dialogicum, ce reflectă filosofia dm, bazată pe om ca centru al activității.

Privind spre viitor, pentru anul fiscal 2024 – 2025, dm drogerie markt își propune să investească în extinderea și modernizarea rețelei sale, având ca obiectiv îmbunătățirea experienței clienților și consolidarea prezenței la nivel național.

„Continuăm să ne extindem rețeaua națională și să aducem inovații în fiecare aspect al activității noastre. Ne concentrăm pe oferirea unei experiențe de cumpărare integrate, atât online, cât și offline. Abordăm o extindere pe toate nivelurile, adaptată la nevoile de cumpărare ale clienților din 2024, având dorința constantă de a ne menține aproape de toți clienții noștri. Ne propunem să înțelegem mai bine preferințele și așteptările acestora, astfel încât să le putem oferi o experiență de cumpărare cât mai relevantă și personalizată”, a transmis Cristian Crișan, administrator dm România.

O experiență premium pentru clienți

Pentru o experiență unică de cumpărare, dm România și-a extins serviciile, prin dozatoare de apă pentru clienți, stații de încărcat telefoanele mobile, locuri de relaxare, insule beauty pentru testarea produselor cosmetice, spații pentru alăptat și mese pentru înfășat, toate create pentru a oferi un mediu prietenos și confortabil pentru toate tipurile de clienți care trec pragul drogheriilor.

Pe lângă aceste aspecte, dm continuă să ofere o gamă variată de servicii, cum ar fi tipărirea pe loc a fotografiilor cu cele mai frumoase momente, locuri de joacă creative pentru copii sau serviciul de împachetare gratuită a cadourilor.

În magazine, clienții pot achiziționa sacoșa reutilizabilă „pe viață”, o soluție inovatoare care contribuie la reducerea deșeurilor de plastic și promovează un stil de viață sustenabil. Aceasta nu doar că ajută la protejarea mediului, dar reprezintă și o investiție pe termen lung, deoarece sacoșele sunt înlocuite gratuit în magazin atunci când se deteriorează. Alte servicii de interes includ reciclarea becurilor și a bateriilor uzate. Metodele de plată flexibile, inclusiv contactless și accesul la WiFi gratuit în toate drogheriile dm sunt doar câteva dintre modalitățile prin care compania își propune să facă mai plăcute cumpărăturile. Serviciile online includ Ridicarea Expres gratuită, pentru persoanele înregistrate cu un cont de client. Cumpărăturile online pot fi ridicate după 90 de minute din filiala dm aleasă.

MEREUAVANTAJOS: stabilitate și siguranță

Conexiunea profundă cu clienții este rezultatul unei performanțe echilibrate la dm, care reușește să combine aspecte aparent opuse, precum prețurile accesibile și calitatea superioară. Compania se angajează să ofere prețuri avantajoase, în timp ce creează magazine frumoase și primitoare, cu un sortiment bine selectat.

dm drogerie markt România demonstrează angajamentul său față de clienți prin măsuri inovatoare. Conceptul MEREUAVANTAJOS, lansat în 2022, oferă o experiență de cumpărare fără griji, asigurând prețuri stabile și competitive. Sub acest concept, dm garantează prețuri nemajorate pentru minimum 4 luni, iar pentru multe produse, stabilitatea se extinde pe perioade și mai lungi. Această strategie permite clienților să economisească timp și să își planifice eficient bugetul, având certitudinea că prețurile vor rămâne constante. Clienții pot verifica ușor angajamentul dm față de prețuri prin eticheta de preț a produselor MEREUAVANTAJOS, care include data ultimei majorări de preț.

În ultimele 12 luni, dm a înregistrat o medie de 83.000 de cumpărături pe zi, marcând o creștere semnificativă, de peste 17.000 de cumpărături zilnice, comparativ cu anul precedent (+26%). În perioada 1 octombrie 2023 – 30 septembrie 2024, s-a înregistrat o creștere de 32,33% în numărul articolelor vândute.

dm răsplătește fidelitatea pe toate planurile

dm drogerie markt România își consolidează relația cu consumatorii prin aplicația „dm-ul meu”, lansată în 2022. Aceasta este cheia avantajelor exclusive, oferind o gamă variată de servicii digitale care îmbunătățesc experiența de cumpărare.

Începând cu aprilie 2024, utilizatorii beneficiază de cupoane de reducere personalizate, în funcție de volumul de cumpărături efectuate atât online, cât și în magazinele fizice din întreaga țară. Inițiativa subliniază angajamentul dm de a oferi o experiență de cumpărare plăcută și avantajoasă, adaptată nevoilor consumatorilor. Toți cei care își descarcă aplicația și folosesc codul de client la finalizarea cumpărăturilor beneficiază de reduceri atractive, în funcție de valoarea achizițiilor realizate.

Cu fiecare achiziție efectuată, sumele acumulate cresc și se transformă în cupoane de reduceri, valabile timp de patru săptămâni de la data emiterii. De exemplu, la primul login în aplicația „dm-ul meu”, clienții primesc un cupon de 5% reducere pentru produsele de marca proprie dm. La achiziții de 200 de lei, aceștia obțin un cupon de 20% reducere la produsul preferat, iar cumpărăturile cumulate de 500 de lei sunt răsplătite cu un discount de 5% la următoarea achiziție.

Pentru a beneficia de aceste avantaje, clienții trebuie să descarce aplicația „dm-ul meu” din App Store sau Google Play și să se înregistreze cu un cont dedicat, folosind o adresă de e-mail validă. La cumpărăturile efectuate în magazin, fiecare client scanează codul QR din aplicație pentru a acumula sumele din cumpărături. Cumpărăturile realizate online sau direct din aplicație necesită autentificarea în contul de client. Cupoanele obținute pot fi utilizate atât pentru achiziții online, pe site-ul dm, cât și în magazinele fizice.

În plus, dm a lansat în octombrie 2023 emisiunea „dmLIVE”, un concept inovator de live shopping care a revoluționat interacțiunea clienților cu brandul. Iubitorii brandului dm pot interacționa, explora și descoperi produse de calitate într-un mod captivant. Emisiunile, inițial programate o dată la două săptămâni, au devenit săptămânale ca răspuns la cererea crescută din partea publicului, consolidând astfel legătura dintre brand și consumatori.

„Cu aproape 1 milion de utilizatori înregistrați, aplicația «dm-ul meu» continuă să aducă beneficii clienților. Peste 8 milioane de vizitatori web și 3,3 milioane de vizitatori în aplicație au fost înregistrați pe platformele dm, iar mai mult de jumătate dintre utilizatori s-au abonat la newsletter. dm drogerie markt România rămâne dedicată inovației și loialității clienților, oferind nu doar produse de calitate, ci și o experiență de cumpărare adaptată nevoilor acestora”, a transmis Ivana Martinakova, CEO dm drogerie markt România.

În plus, în iulie, dm drogerie markt a lansat și canalul oficial de WhatsApp Broadcast Channel, „dm_romania”, aducând astfel o nouă dimensiune interactivă pentru iubitorii brandului. Cu o bifă albastră care atestă autenticitatea contului, acest canal a atras într-un timp scurt un număr impresionant de urmăritori, devenind rapid un spațiu vibrant de comunicare. Aici, fanii dm pot descoperi noutăți, inspirație pentru un stil de viață sănătos, meme-uri și multe alte surprize.

Evenimente speciale pentru iubitorii brandului dm

Cel mai mare eveniment de beauty experience din vara aceasta a fost organizat de dm: „Press Play for Beauty”, desfășurat pe 15 iunie, în centrul capitalei. Acest eveniment dedicat pasionaților de beauty, make-up, îngrijire și nutriție a reunit peste 1.000 de participanți, transformând spațiul emblematic al Magazinului București într-un loc vibrant, plin de oportunități interactive. Trei etaje au fost special amenajate pentru a oferi participanților ateliere de testare a produselor, întâlniri cu influenceri și demonstrații de make-up, creând o atmosferă de celebrare a frumuseții și îngrijirii personale.

Goodie-bagul personalizat, care a inclus peste 30 de produse de beauty în valoare de aproximativ 1.000 lei, a fost un alt punct de atracție al evenimentului. De asemenea, dm a transmis live ediții speciale dmLIVE prin aplicația „dm-ul meu”.

În plus, dm a fost partener la diverse evenimente sportive, sociale și culturale, promovând un stil de viață activ și sănătos. La UVT Liberty Marathon, dm a demonstrat angajamentul său față de comunitate, donând produse de igienă menstruală, în cadrul #TutuRace. Această inițiativă a sprijinit femeile din medii vulnerabile, iar în total s-au donat peste 1.600 de produse de igienă menstruală către Asociația „Pe Stop”, evidențiind astfel responsabilitatea socială a brandului.

Pe 8 martie, dm a organizat evenimente speciale în 20 de drogherii din 11 orașe, dedicate Zilei Femeii. Aceste experiențe au fost menite să celebreze doamnele și domnișoarele, oferindu-le surprize plăcute. Influencerii și specialiștii din domeniu au oferit consiliere în skincare și make-up, precum și scurte lecții de machiaj, transformând astfel Ziua Femeii într-o experiență de răsfăț și relaxare.

Angajamentul dm față de comunitate și mediu

Caravana Sănătății, organizată de dm România, a avut un impact semnificativ, atrăgând aproximativ 1.200 de participanți direcți și implicând peste 30 de medici, la nivel național ajungând la peste 2 milioane de impresii online. A doua ediție a acestui proiect s-a desfășurat în 12 orașe de pe întreg teritoriul României, oferind consultanță și informații esențiale despre sănătatea feminină, încurajând dialogul deschis cu specialiștii. Un element inovator al Caravanei a fost colaborarea cu „Podcastul Medical”, unde s-au explicat termeni medicali și în care au fost abordate subiecte de interes de către specialiști în domeniul de sănătate a femeilor.

dm România a continuat și proiectul „Dințișorii Veseli”, început în 2019, dedicat educației copiilor în privința igienei orale. Acest proiect s-a desfășurat în trei etape în 2023 – 2024, în 15 orașe din mai multe zone ale țării, oferind micuților oportunitatea de a învăța despre igiena dentară prin activități interactive și captivante. O nouă ediție a avut loc în octombrie 2024, concentrându-se pe zona Moldovei, continuând astfel misiunea de educare a tinerelor generații. Până în prezent, proiectul a avut aproximativ 3000 de beneficiari direcți, preșcolari, urmând să se extindă în și mai multe orașe din țară.

Compania își reafirmă angajamentul față de comunitate prin diverse inițiative sociale, cum ar fi campania „Giving Friday”, care direcționează 5% din încasările ultimei vineri din luna noiembrie către copiii din medii defavorizate. În 2023, compania a donat 201.655 de lei organizației SOS Satele Copiilor România, sprijinind o casă de tip familial pentru un an de zile. Această inițiativă va continua și în acest an, pentru al șaselea an consecutiv.

Colaborarea cu SOS Satele Copiilor se extinde și prin proiectul „Ultima zi de vacanță, prima zi de școală”, care a oferit o experiență memorabilă pentru aproximativ 100 de copii. În 2024, proiectul a inclus activități diverse, precum foc de tabără și întâlniri cu Crocodințilă, mascota dm, în cadrul parcului de aventură Arsenal Park.

Pe lângă aceste inițiative, dm România a donat 8,5 tone de mâncare diversificată pentru păsările din două sanctuare din județul Timiș. De asemenea, prin proiectul „O sală de clasă ca acasă”, desfășurat împreună cu Procter & Gamble, au fost renovate 3 săli de clasă în 2024, pentru a oferi un mediu educațional mai bun și mai atractiv pentru elevi, contribuind astfel la dezvoltarea lor personală și academică.

Sustenabilitatea este o componentă esențială a strategiei de afaceri a dm drogerie markt, influențând toate aspectele activității. Aceasta se reflectă în selecția produselor de pe raft, în mărcile proprii, în ambalaje, în operațiunile interne și chiar în stațiile de reumplere pentru detergenți, disponibile în filialele dm. Compania oferă peste 800 de produse sustenabile și 400 de articole de proveniență locală, evidențiind astfel angajamentul său față de comunitate și mediu. În plus, a fost implementat și Sistemul de Garanție-Returnare (SGR) pentru reciclarea ambalajelor.

„La dm drogerie markt, credem că responsabilitatea socială și sustenabilitatea merg mână în mână. Fiecare inițiativă, de la campania Giving Friday, până la proiectele educaționale, reflectă angajamentul nostru de a construi o comunitate mai sănătoasă și un mediu mai curat pentru generațiile viitoare. Proiectele noastre cresc frumos, așa cum am văzut la Caravana Sănătății, care, după prima ediție din 2023, în 7 orașe, a reușit să ajungă anul acesta în 12 orașe și să tripleze numărul de participanți”, a declarat Daniela Jordanovski, Manager Marketing & Achiziții al dm drogerie markt.

Oamenii, în centrul atenției la dm

În anul financiar 2023-2024, dm drogerie markt a pus un accent deosebit pe formarea și dezvoltarea comunității de lucru, organizând seminarii precum „Cultura organizațională bazată pe dialog”, alături de sesiuni de „Dezvoltare a abilităților de conducere”, adaptate cu grijă nevoilor specifice ale participanților.

În plus, dm continuă parteneriatul cu AHK România (Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană) pentru proiectul „Școala de carte și meserii”, care oferă tinerilor o pregătire echilibrată între teorie și practică. La finalizarea cursurilor, elevii nu doar că obțin o diplomă recunoscută internațional, ci se bucură și de oportunități de angajare, ceea ce contribuie la formarea unei generații de profesioniști bine pregătiți.

„Formările interne pe care le organizăm au ca scop să sprijine membrii comunității de lucru dm în construirea unei echipe puternice și stabile. Atunci când funcționăm ca un tot unitar, reușim să oferim clienților noștri exact ceea ce au nevoie, îmbunătățind astfel experiența de cumpărare în fiecare dintre magazinele dm. De asemenea, suntem foarte entuziasmați de parteneriatul cu AHK România, care a avut un impact pozitiv în primul an. Credem cu tărie că elevii au învățat mult din activitățile desfășurate în magazinele noastre, iar acum ne bucurăm să anunțăm că, pe lângă cei 13 elevi care au promovat în clasa a X-a, anul acesta s-au alăturat proiectului încă 24 de elevi din Timișoara, Oradea, Brașov și București”, a declarat Anita Pop, HR Manager dm drogerie markt România.

De asemenea, Family Day a devenit o tradiție bine înrădăcinată la dm, iar evenimentul din 2024 a reunit aproape 2.000 de participanți, care s-au bucurat de o varietate de activități recreative. Această zi specială subliniază angajamentul dm față de bunăstarea angajaților și familiilor lor, promovând un mediu de lucru armonios.

În plus, dm a organizat o acțiune de donare de sânge la Timișoara. Această inițiativă a avut un impact semnificativ asupra celor care au nevoie de transfuzii de sânge, demonstrând responsabilitatea socială a companiei. În luna iunie, dm a fost un partener de încredere pentru Asociația Acasă în Banat, sprijinind evenimentul Color the Village, inițiativă care își propune să transforme satele din zona Banatului, să renoveze și înfrumusețarea casele localnicilor. O echipă de voluntari din diverse departamente ale companiei a fost prezentă la Altringen, în județul Timiș. Prin furnizarea de produse necesare desfășurării acestui eveniment, dm își reafirmă angajamentul față de comunitate, contribuind activ la îmbunătățirea vieții celor din jur și la dezvoltarea unor inițiative care aduc beneficii reale societății.

Premii și recunoașteri

Compania dm drogerie markt a fost onorată, ca în anii anteriori, cu numeroase premii pentru contribuțiile sale remarcabile în domeniul responsabilității sociale. dm drogerie markt a fost onorată cu Premiul I pentru proiectul „Giving Friday” în cadrul Galei Romanian CSR Awards, ediția a XII-a, la categoria Cause Related Marketing. Compania a obținut și un premiu pentru Excelență în Sustenabilitate la Sustainability Excellence Awards, organizat de Revista Piața, recunoaștere a parteneriatului său cu SOS Satele Copiilor.

La Progresiv Awards, dm a fost finalist la două categorii: „Best Digital Initiative” pentru emisiunea „dmLIVE”, care a fost lansată cu mai puțin de un an în urmă, și „Best Online Grocery Store” pentru platforma „dm.ro”. În plus, Trofeul „Educație pentru sănătate”, din cadrul Galei PR Awards by Revista Biz, a fost acordat pentru Caravana Sănătății, proiectul care a dus anul acesta compania în 12 orașe din România, pentru a pune față în față medici și specialiști cu doamnele și domnișoarele interesate de nutriție, dermatologie, ginecologie, dar și aspectele psihologice ale fiecărei etape prin care trec. Aceste distincții reflectă dedicarea dm de a oferi servicii de calitate superioară și de a răspunde nevoilor clienților și angajaților într-un mod eficient și modern.

