DNA a trimis în judecată un avocat din Baroul Timiș, pentru trafic de influență

Un avocat din Baroul Timis a fost trimis in judecata de DNA. Anuntul a fost facut vineri, 13 octombrie 2023, de parchetul anticoruptie, care insa nu a facut public numele avocatului.

Dosarul a fost finalizat in luna septembrie de catre DNA Timisoara si vizeaza o posibila fapta de trafic de influenta, comisa in 2017. Concret, avocatul este acuzat ca ar fi pretins de la o persoana 40.000 de euro, lasand sa creada ca poate interveni pe langa magistratii unei judecatorii, pentru ca acestia sa admita o actiune civila.

“Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Timisoara au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a unui inculpat, la data faptei avocat in cadrul Baroului Timis, in sarcina caruia s-a retinut savarsirea infractiunii de trafic de influenta.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

in cursul lunii ianuarie 2017, inculpatul, in calitatea mentionata mai sus, ar fi pretins, de la o persoana (martor in cauza) suma de 40.000 de euro, in schimbul careia ar fi lasat sa se creada ca are influenta asupra unor magistrati din cadrul unei judecatorii si ca i-ar putea determina pe acestia sa admita, in favoarea martorului, o actiune civila pe care urma sa o promoveze, in vederea anularii (constatarii nulitatii) unor contracte de imprumut incheiate de acesta cu o alta persoana.

Dosarul a fost trimis spre judecare Curtii de Apel Timisoara”, se precizează în comunicatul DNA.

