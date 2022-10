DNA Timișoara a pus sechestru pe proprietățile lui Florin Roman, arhitectul-șef al comunei Giroc

Proprietatile imobiliare detinute de arhitectul-sef al comunei timisene Giroc, Florin Roman, evaluate la cateva milioane de euro, au fost puse sub sechestru de procurorii DNA Timisoara.

Masura asiguratorie a indisponibilizarii bunurilor urmaribile a functionarului public de la Primaria Giroc a fost dispusa de anchetatori intr-un dosar de coruptie, in care Florin Roman a fost acuzat de dezvoltatorul imobiliar Mueen Al Shawish, zis „Mimo”, cetatean roman de origine iordaniana, ca ar fi incasat o mita de 50.000 de euro, pe factura, pentru asa-zise servicii de consultanta.

Tot astazi, la Tribunalul Timis s-a judecat fondul in dosarul 2138/30/2022, in care Mueen Al Shawish, zis „Mimo”, a fost trimis in judecata pentru dare de mita si in care, daca va fi gasit vinovat, risca intre 2 si 7 ani de inchisoare.

Deocamdata, instanta de judecata a amanat pronuntarea sentintei, in conditiile in care aparatorii afaceristului iordanian au cerut stramutarea cauzei la o alta instanta, egala in grad cu cea de la Timisoara, din cauza mediatizarii excesive a acestui caz si a presiunilor mediatice pe acest dosar.

