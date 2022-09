DNA Timișoara confirmă că arhitectul-șef al comunei Giroc, Florin Roman, este urmărit penal pentru luare de mită și abuz în serviciu

Arhitectul sef al comunei timisene Giroc, Florin Octavian Roman, este urmarit penal de procurorii DNA Timisoara, intr-un dosar in care este acuzat de luare de mita si abuz in serviciu, daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit. Ancheta are la baza un denunt formulat de cel mai puternic dezvoltator imobiliar din zona, Mueen Al Shawish, care a fost, la randul sau, denuntat de arhitect si, in prezent, este trimis in judecata intr-un dosar de coruptie.

Pana la aceasta ora, procurorii anticoruptie nu au luat o masura preventiva fata de Florin Octavian Roman, desi, de obicei, in cauze similare s-a dispus retinerea si formularea unei propuneri de arestare. La solicitarea publicatiei bihorjust.ro, DNA Timisoara a confirmat ca arhitectul Florin Roman este urmarit penal.

”La solicitarea dvs. din data de 22 septembrie 2022, Biroul de Informare si Relatii Publice este abilitat sa va comunice faptul ca procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul teritorial Timisoara desfasoara acte de urmarire penala fata de persoana la care faceti referire (Florin Octavian Roman – n.n.) intr-o cauza in care exista date si indicii din care rezulta suspiciunea rezonabila ca aceasta ar fi comis infractiunile de abuz in serviciu, daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit si luare de mita. In acest moment, alte informatii referitoare la stadiul anchetei nu pot fi puse la dispozitie in conformitate cu prevederile art. 12, alin. 1, lit. e, din Legea 544/2001”, a transmis Biroul de presa al DNA.

