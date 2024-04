Dobra se întoarce acasă, la Lugoj, ca și candidat al PSD la funcția de primar al municipiului

PSD l-a prezentat, sâmbătă, pe fostul președinte al Consiliului Județean Timiș, Călin Dobra, ca fiind candidatul partidului la funcția de primar al municipiului Lugoj.

Fiu al orașului, Dobra spune că a decis să se întoarcă acasă și să candideze pentru că nu îi place ceea ce se întâmplă în orașul său. Lugojul e rămas în urmă, și, deși are multe proiecte, nici unul nu este pus și în practică.

”Astăzi anunț în mod oficial candidatura la funcția de primar al municipiului Lugoj. Sunt acasă și o obligație mare pe care mi-o asum. Îmi asum această responsabilitate pentru că știu ce am de făcut. Știu ce avem de făcut legat de administrația locală. Vedem în fiecare zi ce se întâmplă la nivelul municipiului. Din păcate, orașul nostru a rămas mult în urmă. Chiar dacă pe hârtie pare că avem multe proiecte, niciunul nu este implementat, niciunul nu este pus în practică”, a declarat Călin Dobra, sâmbătă, odată cu lansarea candidaturii sale.

Cu o experiența de 12 ani în administrație, de la consilier local și județean și până la președinte de consiliu județean, Dobra este ”cel mai calificat” pentru a avea o candidatură și un mandat de succes.

”Sunt ferm convins că din prima zi în care voi prelua fotoliul de primar mă voi putea folosi de experiența acumulată. Multitudinea de probleme cu care ne-am lovit în fiecare zi m-au făcut să fiu hotărât în ceea ce privește candidatura mea. În perioada următoare vom pregăti strategia de dezvoltare a municipiului și programul electoral.

Mulți m-au întrebat cum de am rămas consilier județean. Am făcut acest lucru pentru că am demarat foarte multe proiecte pentru județul Timiș și împreună cu colegii mei am ținut să le urmărim, să le monitorizăm și să le vedem ajunse la maturitate. De exemplu, deși nu am fost invitat, de curând a fost inaugurată noua Maternitate Timișoara, un proiect important demarat în domeniul sănătății.”, a mai spus Dobra.

La lansare candidaturii lui Dobra a fost prezent și Alfred Simonis, președintele PSD Timiș.

„Vreau să încep prin a-i mulțumi și a-l felicita pe Călin pentru că a luat această decizie. Știi că după ce ai fost în toate pozițiile în care a fost Călin, nu e o decizie ușoară să te întorci la o funcție de primar. E o decizie pe care o poți lua doar dacă o iei cu suflet. Călin ar fi putut avea orice poziție și-ar fi dorit, dar dorința lui a fost în permanență să se întoarcă acasă, la Lugoj. Lugojul are nevoie de oameni implicați, care să facă, nu doar să vorbească. Această campanie trebuie să fie una pozitivă, una curată, fără atacuri. PSD Timiș are niște datorii față de Lugoj. Fosta administrație social-democrată a avut o mare teamă de Călin, se temea ca el să nu crească prea mult, de aceea multe dintre proiectele sale au fost înfrânate permanent și sistematic, pentru ca Dobra să nu crească în Lugoj. Iată că nu a trecut mult timp și Călin a luat decizia de a candida pentru funcția de primar al municipiului. Eu și Călin vom repara această datorie. Orașul are un potențial imens. Împreună putem să facem ceea ce nu am reușit în fostele administrații social-democrate. Călin are întreaga susținere a PSD în această cursă”, a spus Alfred Simonis la lansarea candidaturii lui Călin Dobra.

Și ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a salutat lansarea candidaturii lui Călin Dobra.

”Călin Dobra, ACASĂ la Lugoj! Știu că va face treabă bună! Este serios și responsabil, asumat și determinat să ducă Lugojul la un nivel de dezvoltare pe care lugojenii îl merită.

Am încredere în Călin Dobra și am avut încă din vremea în care a înțeles să ducă mai departe președinția Consiliului Județean Timiș. Și a dus-o foarte bine! A vrut, a știut și a putut să pună în practică proiecte de dezvoltare a județului Timiș.

Este un tânăr cu o experiență administrativă acumulată în ani buni de muncă, de pe poziții de consilier local, consilier județean, subprefect, vicepreședinte și președinte al Consiliului Județean. Îl susțin pe prietenul meu, Călin Dobra, la Primăria Municipiului Lugoj!”, a scris Grindeanu, pe pagina sa de facebook.

