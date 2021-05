Doi ani? Trei ani? Consilierii locali din Timișoara s-au certat pentru perioada pe care se prelungește contractul de închiriere cu cafeneaua de lângă Operă

Nivelul discuțiilor în Consiliul Local Timișoara se degradează din ce în ce mai mult, în mod special din cauză că „alianța” dintre PNL și USR PLUS, cel puțin la nivel de Timișoara, pare să fie tot mai șubredă. În ședința de marți, s-a ajuns la discuții mai aprinse în legătură cu… prelungirea unui contract de închiriere. Cei din USR PLUS au acuzat „interese” din partea liberalilor, iar la un moment dat a fost readus în discuție, că tot era vorba de o cafenea, și „flagrantul” Anei Munteanu.

Mai exact, în proiectul de hotărâre dezbătut, este vorba de un spațiu de 60 de m2 de lângă Opera Națională, unde în prezent funcționează Symphony Cafe, deținut de chiriașul S.C. G&R Evolution Company S.R.L. Contractul a fost semnat prima dată în 2005, de atunci fiind făcute mai multe prelungiri. În varianta înaintată spre aprobare acum, se propunea o perioadă de doi ani, la același preț de 20 de euro/m2/lună. Nu toți au fost de acord, dar, în final, a fost aprobată, la limită, această variantă.

Certurile au privit inițial efectele pandemiei, anul 2023 când Timișoara va fi Capitală Europeană a Culturii, prețul real al pieței și lipsa de activitate din horeca în timpul pandemiei. Până la final, s-a ajuns la acuze referitoare la „anumite interese” sau chiar la „flagrantul” Anei Munteanu. În general, cei din USR PLUS au susținut varianta pentru o prelungire pe doi ani de zile, în timp ce ceilalți, în mod special liberalii, au fost de partea prelungirii pe trei ani.

Cel care a venit cu amendament de prelungire la trei ani a contractului a fost Simion Moșiu, PNL. Liberalul a amintit că timp de un an de zile cafenelele au fost închise, motiv pentru care proprietarii ar merita prelungirea pe o perioadă și mai lungă. Viceprimarul Cosmin Tabără a punctat și că, în cazul unei prelungiri pe doar doi ani, schimbarea de proprietar ar trebui să se facă chiar în 2023. „Să elibereze această societate spațiul în mai 2023, până ar intra altcineva, ar fi finalul anului”, a spus acesta. În schimb, cei din USR PLUS au susținut că tocmai până în 2023 ar fi timp destul pentru ca primăria să se decidă ce face în continuare cu spațiul respectiv, existând și posibilitatea de schimbare a destinației.

În legătură cu prețul, consilierii USR PLUS au susținut că prețul de 20 de euro/m2 este și așa destul de mic, raportat la sumele plătite pe celelalte spații din zonă, mai ales că suma actuală a fost stabilită încă din 2005. Radu Țoancă, PSD, a spus, din contră, că prețul actual este „pe acolo” față de prețul pieței, în timp ce Simion Moșiu și Ștefan Sandu, PNL, spuneau că, fiind vorba despre o cafenea, prețul este poate chiar prea ridicat. „Am mărit de atâtea ori chiriile, că am ajuns mai scumpi decât privații”, a spus Țoancă, care s-a recomandat prin experiența sa în imobiliare. „Cum puteți spune că 20 de euro pe metrul pătrat este foarte mult? Înainte de pandemiei, spațiile de birouri ajunseseră la 17 euro (pe metru pătrat – n.r.) chirie”, a replicat Paula Romocean, USR PLUS. „Nu putem compara o bijuterie sau un amanet cu o cafenea” a intervenit ulterior și Moșiu.

După alte discuții în contradictoriu de-a lungul câtorva zeci de minute, a luat cuvântul Dan Reșitnec, USR PLUS. Acesta a amintit că în comisia juridică, din care face parte și viceprimarul Cosmin Tabără, s-a decis în unanimitate ca propunerea înaintată să fie de prelungire de doi ani. Același lucru a fost sesizat și de Ana Munteanu, cea implicată în deja celebrul „flagrant” de la Del Corso.

„Eu nu fac parte din comisie, dar văd procesul verbal: «Viceprimarul Cosmin Tabără susține prelungirea pe o perioadă de doi ani de zile» (…)A fost votat în unanimitate. Ascultându-vă aici în ședință, mă bate gândul că cine știe ce interes ar fi, de toată lumea susține cu toate puterile «trei ani de zile!»”. Tabără a replicat spunând că s-a răzgândit după discuții cu colegii de partid, purtate ulterior ședinței de comisie, revenind la părerea sa inițială, că se cade o prelungire pe trei ani.

După alte câteva intervenții, a venit și rândul Roxanei Iliescu să vorbească. „Îmi place că intervin colegi care, deși nu fac parte din această comisie, în loc de a-și exprima un punct de vedere eventual juridic și fundamentat, fac tot felul de insinuări. Sunt foarte dezamăgită de nivelul extrem de scăzut în care ajung discuțiile noastre pe alocuri, cel puțin din partea unor colegi. În mod special, doamna Munteanu ar trebui să fie puțin mai atentă la afirmațiile pe care le face, mai ales că am văzut care sunt îi sunt și afirmațiile și acțiunile pe subiectul horeca”, a punctat consiliera locală PRO România. Indirect, și câțiva consilieri liberali au amintit, nu la fel de direct ca Iliescu, de incidentul de la Del Corso.

„Mi-ar plăcea să păstrăm un ton matur în această discuție. Le adresez asta colegilor mei care anterior mi-au pronunțat numele. Intervenția mea anterioară nu a avut nicio legătură cu domeniul horeca. A fost o întrebare pe care i-am adresat-o unui coleg care se află în comisia care în unanimitate a stabilit că acest contract va fi prelungit pe doi ani de zile, așa cum vom vota, sau nu. (…) Sper ca la un moment dat să vă săturați de aceste insinuări și să mergem mai departe. Dacă o comisie de specialitate, în unanimitate, a hotărât ceva, nu înțeleg noi aici ce dezbatem”, a replicat Ana Munteanu, articulând exagerat unele cuvinte, când i-a venit rândul.

Până la urmă, după mai bine de jumătate de oră de parlamentări, s-a ajuns și la vot… Prima dată, a fost înaintat amendamentul lui Moșiu, pentru o prelungire pe trei ani. Au fost 13 voturi „pentru”, 13 voturi „împotrivă” și o abținere, astfel că a fost respins. La proiectul în sine, adică prelungirea pe doar doi ani de zile, au fost 22 de voturi „pentru”, astfel că nu au fost emoții.

Comentarii

comentarii