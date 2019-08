Doi bărbați au fost prinși de polițiști săvârșind acte de onanism, ”care prin amploarea și dimensiunea lor au creat repulsie și indignare”

”Politistii locali au depistat si sanctionat contraventional, in zilele de 02.08.2019 si 09.08.2019, in zona B-dului Cetatii si respectiv zona Parcului Central, doua persoane de sex masculin, in speta numitii, L.Z., cu domiciliul in Timisoara, in varsta de 43 de ani si A.R., cu domiciliul in loc. Frasin, Jud.Suceava, in varsta de 58 de ani, ambii savarsind acte sau fapte de onanism (masturbare) si care prin amploarea si dimensiunea lor au creat repulsie si indignare cetatenilor aflati in tranzit”, se precizează în comunicatul Poliției Locale Timișoara.

Directia Politiei Locale Timisoara va apel pe aceasta cale catre cetateni ca in cazul in care observa astfel de acte sau fapte sa sesizeze la numerele de telefon 0256.968 sau 0256.246.112.

