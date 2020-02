Doliu în lumea universitară din Timișoara. A murit profesorul Robert Reisz

Profesorul universitar timișorean Robert D. Reisz s-a stins fulgerător din viață. A fost profesor la departamentul de științe politice al Universității de Vest din Timișoara și decan al Facultății de Științe Politice, Filozofie și Științe ale Comunicării. Principalul lui domeniu de cercetare au fost politicile învățământului superior, dar a publicat și despre politici educaționale în general, migrație și alte teme. A publicat până acum 9 cărți, 45 articole în reviste cu referenți, și 30 de capitole de cărți.

Prof. Reisz a fost și președintele secțiunii de sociologia educației din cadrul Societății Sociologilor din România. De-a lungul anilor a lucrat ca și cercetător la International Center for Higher Education and Research (INCHER) Kassel, Germania, la Hungarian Institute for Education Research (HIER), Budapesta, la Institute for Higher Education Research (HoF), Wittenberg, Germania și a fost bursier al Colegiului Noua Europă (NEC), București și al Collegium Helveticum din Zürich.

