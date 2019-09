Doliu într-un sat din Timiș. Vor ajunge acasă doi localnici care au decedat într-un incendiu petrecut în Germania

E doliu la Maguri, unde doi localnici si-au gasit sfarsitul intr-un urias incendiu petrecut in Germania. Cei doi, sot si sotie vor fi adusi la Maguri pentru a fi înmormantati crestineste, chiar la sfarsitul acestei saptamani.

Localnicii sustin ca cei doi si-au pierdut viata intr-un incendiu puternic care a izbucnit in Krefeld, o localitate germana aflata in estul tarii, la granita cu Olanda. Pompierii nemti spun ca incendiul a izbucnit joi dimineata in jurul orei 3, la cladirea cu trei etaje. Nu mai putin de sapte persoane au fost evacuate din imobil cu ajutorul unor saltele pneumatice sau cu ajutorul unor scari. O parte dintre ei au fost transportati de urgenta la spital.

Din nefericire, pentru cei doi soti din Maguri nu s-a mai putut face nimic. Flacarile au fost stinse dupa cateva ore fiind nevoie de interventia a aproximativ 70 de pompieri. Din cauza fumului gros degajat, in doua cartiere si in centrul orasului oamenii au fost sfatuiti sa închida geamurile. Trupurile neinsufletite au fost identificate dupa stingerea incendiului. Oamenii legii au anuntat ca in cladirea care a ars ca o torta erau înregistrate ca locatari nu mai putin de 30 de persoane. Pana la sosirea pompierilor, majoritatea s-au autoevacuat. Cauza incendiului nu este cunoscuta.

Sursa: lugojinfo.ro

