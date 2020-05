Doliu la Timișoara! Lazăr Malcoci, unul dintre cei mai vechi tipografi, s-a stins din viață la doar 64 de ani

Doliu si multa tristete la Timisoara, dupa ce unul dintre cei mai vechi meseriasi din breasla tipografilor, complementara ziaristicii de moda veche, s-a stins din viata. Nimic nu anunta aceasta tragedie, starea sa de sanatate inrautatindu-se brusc, de pe o zi pe alta…

Lazar Malcoci, Ica sau Titi, cum ii spuneau prietenii, a murit la doar 64 de ani, la Sectia ATI a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Timisoara, la nici o saptamana dupa ce a fost internat.

Dupa testele de coronavirus, care n-au relevat probleme cu Covid-19, medicii i-au administrat medicamentatia specifica afectiunilor mai vechi de care suferea, insa, din nefericire, nu au reusit sa-l mentina in viata.

Fostul tipograf de la Helicon, care povestea cu nostalgie despre vremea ziarelor tiparite pe hartie, de la Drapelul rosu, transformat in Luptatorul banatean si, apoi, in Renasterea banateana, pana la Dialog liberal si alte gazete care au aparut dupa Revolutie, nu a mai apucat sa-si puna pe roate afacerea vietii sale, o mini-tipografie, care sa graviteze in jurul unei masini de tipar offset plan.

“ADIO, prieten drag! ADIO, dragul meu Titi! Dumnezeu sa iti aseze sufletul in LUMINA si pace… Eu asa o sa imi amintesc de tine si asa ramai in sufletul meu… un prieten drag, un om frumos, un om vesel, un om glumet, un om inteligent, un om haios, un om care a iubit viata, un om distractiv si zambitor… un OM…. ADIO, sunt nevoit sa iti spun”, este mesajul emotionant de bun ramas postat pe Facebook de medicul Alin Georgescu, proprietarul Clinicii Universul Sanatatii, unul dintre prietenii de suflet ai lui Titi.

Inmormantarea pe rit pandemic, fara prea multe persoane si cu doar cateva coroane la capatai, a avut loc, ieri, in Cimitirul din Calea Lipovei.

