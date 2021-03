Dominic Fritz acuzat de Alin Nica: De la preluarea mandatului nu a făcut nicio ședință a Comitetului Local pentru Situații de Urgență

Alin Nica îl acuză pe colegul său de coaliție, primarul Timișoarei, Dominic Fritz, că nu a făcut nimic concret pentru a limita creșterea infectărilor cu corona din oraș. Nu a convocat Comitetul Local pentru Situații de Urgență niciodată de la preluarea mandatului, nu a testat angajații din primăriei și nu a stabilit circuitele necesare continuării activității în instituție, a pus timișorenii în pericol din cauza cozilor de la ghișeele pentru plata impozitelor sau a autorizațiilor și a ascuns un focar de la Biroul de Urbanism, sunt doar câteva din acuzațiile aduse. Șeful CJT propune și patru soluții pentru a nu se mai prelungi carantina.

El constată că nici după impunerea acestor noi restricții problemele nu se rezolvă.

”Sunt anumite lucruri care nu au mers bine și văd că, în continuare, continuă să funcționeze defectuos cu impact direct și major în viața de zi cu zi a cetățenilor și a economiei locale”, a spus Nica.

El a ținut să amintească faptul că decizia carantinării nu s-a luat de la nivel central, ci se ia exclusiv la nivel local.

”Cum a fost luată această decizie de punere în carantină? E adevărat, a existat o recomandare din partea Institutului Național de Sănătate Publică, de carantinare a Timișoarei, însă procedura poate fi declanșată doar de la nivel local, de la Timișoara. Cei de la centru nu pot decide punerea în carantină, fără ca propunerea să vină de la CJSU. Și de aceea m-am bătut în acest for decizional ca să nu instituim această măsură extremă, pentru că existau și alte variante și nu eram într-o situație limită. Eu consider că nu s-a făcut o analiză temeinică, personalizată, pe specific loca, care să țină cont de impactul economic, social și educațional. Decizia s-a luat ținând cont doar de considerentul medical, care, într-adevăr, este unul important, e esențial, pentru că de asta se iau asemenea decizii de carantină. Eu cred că avem deja experiența aceasta de un an de gestionare a pandemiei, în care să ne rafinăm instrumentele și să nu apelăm la cel mai dur medicament. Gradul de 7,5 indice de răspândire a bolii a fost depășit în noiembrie, când aveam peste 8 la mie. Cu atât mai mult cu cât nu erau incluse și focarele decizia trebuia cumpătată”, a spus președintele CJ Timiș.

Alin Nica a acuzat direct primăria Timișoara și pe primarul Dominic Fritz că nu și-a făcut datoria, iar în cadrul instituției este o debandadă totală, nu se testează angajați, nu sunt circuite de lucru

”În plan local, în ceea ce privește gestionarea, responsabilitatea ce revine Comitetului Local pentru Situații de Urgență nu a fost îndeplinită corespunzător de la prel mandat și până azi nu a avut loc nici măcar o întâlnire care să se stabilească un plan clar de măsuri anticovid. Dacă acest comitet local al municipiului Timișoara nu reacționează, primarul Dominic Fritz este președintele acestui comitet și e responsabil de convocarea lui, atunci ce să ne așteptăm la protejarea economiei locale, de informare a cetățenilor și de conștientizare a lor asupra pericolului care îi paște. Deci, atunci primarul a avut instrumentul contextual și instrumentele și nu a făcut nimic pentru a reduce rata de infectare. Ba mai mult, a trecut sub tăcere focarul de Covid de la Biroul de Urbanism, nu testează angajații, nu are proceduri interne, și a expus, astfel, populația la infectare. Avem trei cazuri prezentate în presă, amintesc coada de la plata ghișeelor, coada de la ghișeele SMTT și coada de la autorizații pentru mărțișoare la o rată de infectare de peste cinci la mie. Digitalizarea este aproape inexistentă, a fost trâmbițată doar în campania electorală. Cu părere de rău trebuie să spun că la nivelul primăriei Timișoara nu există un circuit care să asigure continuitatea activității acelui serviciu de urbanism care practic este blocat prin îmbolnăvirea angajaților. Sunt zeci de dosare de urbanism care au termenele depășite”, a mai declarat Nica.

O altă dilemă pe care Nica o are se referă la faptul că deși a lansat mai multe propuneri pentru evitarea carantinării și reducerea infectărilor, acestea ar fi fost total ignorate de tripleta USR de la conducerea instituțiilor locale: primarul Dominic Fritz, prefectul de Timiș, Zoltan Nemeth, și vicepreședintele CJT, Cristian Moș. Este vorba despre patru asemenea propuneri: telemuncă, devansarea etapei a treia de vaccinare, adică admiterea în program a celor sub 55 de ani, sporirea filtrelor de poliție, dar în localități și doar la intrarea în acestea, respectiv protejarea economiei locale.

