Dominic Fritz anunţă acţionarea în instanţă a clanului Cârpaci, după ce au fost aduse modificări unei clădiri monument din cartierul Elisabetin

Primarul municipiului Timişoara, Dominic Fritz, anunţă că a acţionat în instanţă ”un clan celebru din Timişoara” care a adus modificări nepermise unei clădiri monument din cartierul Elisabetin. Acţiunea în instanţă vine după ce proprietarii au primit o amendă de 10.000 de lei şi termen de remediere.

Edilul din Timişoara a anunţat, vineri, pe Facebook, că elemente originale ale clădirii au dispărut şi că aceasta a fost modificată ilegal în perioada 2020 – 2021, scrie news.ro.

”Apărăm în instanţă patrimoniului Timişoarei. Am dat în judecată, din nou, acelaşi clan celebru din Timişoara de astă dată pentru că a adus modificări nepermise unei clădiri monument din cartierul Elisabetin, aproape de Bălcescu. Clădirea a fost modificată ilegal în 2020-2021 şi elemente originale ale clădirii au dispărut. Bineînţeles că lucrările s-au făcut fără autorizaţie de construire. Am dat amenzi, am cerut demolarea părţilor construite ilegal, aducerea clădirii la stadiul iniţial şi obţinerea unei autorizaţii de construire”, a precizat Dominic Fritz pe Facebook.

Fritz anunţă că s-a adresat instanţei de judecată pentru a-i obliga pe proprietari să readucă la forma iniţială clădirea.

”Pentru că aceste solicitări legale au fost ignorate până acum, azi ne-am adresat instanţei pentru a-i obliga să aducă clădirea la forma ei de odinioară. Prea multe clădiri de patrimoniu au fost mutilate în ultimele decenii pentru a mai sta pasivi în faţa acestui dezastru arhitectural. E datoria noastră să apărăm, clădire cu clădire, prin toate mijloacele legale moştenirea generaţiilor de timişoreni care au clădit acest oraş”, a mai scris Fritz.

Este vorba despre familia de romi Cârpaci, din Timişoara care deţine imobilele de la numărul 31 şi 33 pe strada Gheorghe Doja din Timişoara.

Proprietraii au dorit să unească cele două proprietăţi în partea din spate a clădirilor şi au făcut unele lucrări în acest sens, însă fără a avea autorizaţie de construcţie şi aviz de la Direcţia de Cultură, cele două proprietăţi fiind în zona de protecţie istorică a monumentelor.

În luna septembrie 2021 inspectorii de la disciplina în construcţii de la Primăria Timişoara au făcut un control în urma căruia a dat o amendă de 10.000 de lei şi termen de remediere a actelor, aprilie 2022. În aprilie, anul acesta, inspectorii de la disciplina în construcţii au făcut un nou control în care au constatat că nu s-a remediat nimic.

