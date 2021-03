Dominic Fritz: „Faptul că guvernul s-a decis să continue carantina în această formă confirmă că interpretarea mea a fost corectă”

Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, în conferința de presă de marți, a fost pus să își justifice decizia de a se abține de la votul de sâmbătă din ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgență pentru prelungirea carantinei în Timișoara. Cum spunea încă de acum două săptămâni, el a declarat că, în opinia sa, carantina este singura modalitate de a reduce transmisa virusului și de a rezolva criza paturilor ATI.

În aceeași idee cu postarea făcută pe Facebook la câteva ore după vot, primarul acuză confuzia provocată de propunerea DSP Timiș de prelungire a carantinei în doar trei dintre cele cinci UAT-uri unde aceasta începuse acum două săptămâni. De această dată, însă, nu a mai vorbit, cel puțin nu direct, despre „jocuri politice”. Sâmbătă, primarul reclama faptul că DSP Timiș, condus de liberalul Flavius Cioca, a propus carantinarea Timișoarei, Dumbrăviței și Girocului, dar a recomandat suspendarea măsurii în Ghiroda și Moșnița Nouă, comune cu primari PNL, ultima având rată de infectare de aproximativ 12 cazuri la mia de locuitori.

„A fost propusă o măsură de prelungire a carantinei pentru o parte din zona metropolitană carantinată acum două săptămâni, trei dintre cele cinci localități. Eu când am cerut explicații de ce ridicăm carantina (în Moșnița Nouă și Ghiroda – n.r.) nu am primit un răspuns satisfăcător. Dacă aș fi fost de acord, nu aș fi putut după să explic de ce am votat pentru neprelungirea la Moșnița. Nici nu am putut vota împotrivă, cred că (măsura carantinării – n.r.) este singura soluție, dar în forma votată acum două săptămâni. Mi-am asumat să îmi exprim votul de abținere pe o măsură care nu ar fi avut efectele dorite. (…) Faptul că guvernul s-a decis să continue carantina în această formă confirmă că interpretarea mea a fost corectă”, a declarat primarul.

Ulterior, acesta a fost întrebat și despre modalitatea în care se va hotărî carantina de acum încolo, reprezentanții guvernului anunțând modificări, dar și despre ce se va întâmpla la finalul celor 72 de ore de carantină. Edilul a spus că este nevoie de o nouă metodologie, una mai predictibilă

„Concluzia situației din weekend este că tot acest proces, prin care se fac această procedură, nu funcționează așa cum ar trebui. Avem nevoie de un proces clar, predictibil, sunt și discuții la ora actuală la nivelul guvernului. Ne trebuie claritate la nivel național, criterii clare după care se ia decizia unor măsuri mai restrictive. Strict pe cifre, argumentele în baza cărora s-a carantinat acum două săptămâni Timișoara, aceste argumente încă sunt în picioare. Trebuie neapărat să reducem rata de infectare, iar așteptarea mea este ca guvernul să vină cu un cadru clar”, a mai spus Dominic Fritz.

