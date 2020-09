Dominic Fritz, la urnele de vot: „Să ne reconectăm la valorile Timișoarei”

Domnic Fritz a votat „nemţeşte”, la ora 8.00, la Colegiul Tehnic de Vest din zona Iosefin.

La iesirea de la urne, Dominic Fritz, candidatul USR-Plus la functia de primar al Timișoarei, a declarat ca a fost pentru prima dată când a votat în România și că a făcut-o cu gândul că va deschide ”un nou capitol in istoria Timisoarei si a Romaniei”.

”A fost pentru mine primul vot in Romania si l-am dat cu multa incredere că putem să ne reconectăm cu valorile Timisoarei, dar și de viitorul Europei. Pentru mine ziua votului este o zi specială ca pentru orice societate, pentru că este ziua în care cei puternici au exact aceleasi voci, același numar de voturi ca cei slabi, cu cei uitați. Astăzi putem să echilibrăm din nou pentru ca si eu am un singur vot, orice timisorean, orice roman are un singur vot și sper ca foarte multi oameni din Romania si din Timisoara sa se foloseasca de acest drept de vot si impreuna putem sa deschidem un nou capitol in istoria Timisoarei si in istoria Romaniei”, a declarat Dominic Fritz.

