Dominic Fritz, primarul ales al Timişoarei, a dat şpagă la vamă, la intrarea în România: ”Șpaga distruge acest sistem de reguli și distruge competiția. Unde e distrusă competiția, apare mediocritatea”

Dominic Fritz, noul primar ales al Timișoarei din partea USR PLUS, a declarat, sâmbătă, pentru Digi24, că a dat șpagă o singură dată, când a ajuns prima dată în România, cu autocarul.

Dominic Fritz a povestit că era însoțit de trei prieteni și că au fost avertizați de o persoană din autocar de faptul că vor fi nevoiți să achite cinci euro fiecare dacă vor să treacă frontiera.

Primarul Timișoarei a declarat că cererea i-a revoltat și că nu puteau concepe să dea șpagă, dar că aveau 19 ani și erau timizi, astfel că au găsit o soluție de compromis prin care să își manifeste și protestul.

“Eram patru persoane care mergeam cu autocarul în România. Am fost avertizați că ne vor cere 5 euro la graniță. Noi nu voiam să dăm, dar eram și destul de timizi. Așa că am dat toți patru 10 euro, compromisul nostru a fost să dăm fiecare jumătate din cât trebuia (…) Pentru mulți ani am venit cu autocarul în România și am observat că din ce în ce mai puțini oameni au dat acești 5 euro. Țin minte o situație în care efectiv s-a ridicat un pasager și a mers la prima doamnă care a zis că nu dă și tot așa. A ajuns la mijlocul autocarului unde toată lumea a refuzat și persoana aia s-a întors rușinată (…) Acum nu aș da și nici n-aș lua șpagă. Aș chema imediat autoritățile competente. Pentru mine asta e baza contractului între cetățean și mine ca primar, ca autoritate publică. Toată lumea este tratată legal, noi toți jucăm după aceleași reguli. Dacă ceri o autorizație trebuie să fii tratat la fel, indiferent că ești bogat sau sărac. Șpaga distruge acest sistem de reguli și distruge competiția. Unde e distrusă competiția, apare mediocritatea”, a declarat Dominic Fritz, sâmbătă pentru Digi24.

