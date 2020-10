Dominic Fritz, primarul ales al Timișoarei, a ieșit negativ și la al doilea test pentru coronavirus

Nu a contactat Covid 19. Dominic Fritz a ieșit negativ și la al doilea test care relevă prezența noului coronavirus. El a repetat testul efectuat în urmă cu câteva zile, după ce a fost în proximitatea unei persoane confirmate ulterior cu această boală. Din fericire, și al doilea test, ca și primul, a ieșit negativ.

”Am făcut încă un test de Covid-19 astăzi și a ieșit și el negativ. Nici nu am și nu am avut simptome, așa că pot ieși din auto-izolare. M-am încălțat deja pentru o plimbare la soare! Rog mult să aveți grijă de voi și de cei din jur. Purtați mască, aerisiți bine, fiți buni unii cu ceilalți la distanță. În ultimele zile am lucrat cu echipa mea, printre altele, la un plan ca să facem din Timișoara un oraș exemplar în combaterea pandemiei. Revin în curând cu detalii, ținem aproape!”, a anunțat Dominic Fritz.

Comentarii

comentarii