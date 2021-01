Dominic Fritz, primarul Timişoarei, anunţ de Anul Nou 2021. „Am câștigat primăria. Am învățat să fac sarmale. Am două nepoate nou-născute”

Dominic Fritz, primarul Timişoarei, a transmis un mesaj de Revelion în care a vorbit despre provocările anului 2020. În plină pandemie de COVID-19, primul edil cu cetăţenie germană al oraşului de pe Bega a câştigat alegerile şi a contribuit la negocierile pentru formarea Guvernului Cîţu.

Dominic Fritz, anunţ de Anul Nou 2021. Primarul Timişoarei a scris un mesaj în care a făcut o trecere în revistă a realizărilor sale din anul 2020.

„Gata, închid și eu biroul. Și anul. Am învățat să fac sarmale, am două nepoate nou-născute, am câștigat primăria împreună, am gestionat o pandemie, am început să facem ordine, am negociat un guvern, am găsit oameni incredibil de faini care s-au alăturat proiectului nostru.

2020, ne-ai bulversat viața, dar ne-ai readus și dulcea, exasperanta, obositoarea, energizanta șansă a unui nou început. Te las cu un mare sentiment de recunoștință.

Dar totuși – hai odată 2021. La mulți ani!”, a scris Dominic Fritz, pe pagina sa de Facebook.

