Dominic Fritz propune, în continuare, carantinarea Timișoarei, „mai bine mai devreme decât prea târziu”. Încă nu se știe despre vreun raport al DSP Timiș

Dominic Fritz, noul primar al Timișoarei, a vorbit, pe 10 noiembrie, încă o dată de situația dificilă prin care trec municipiul și județul. Și de această dată, edilul a vorbit despre carantină, măsură pe care, în condițiile actuale, acesta o recomandă „mai bine mai devreme decât prea târziu”. Acesta a spus, însă, că din cunoștințele sale, DSP Timiș încă nu a început formularea unei propuneri de carantinare, primul pas necesare procedurii. În condițiile în care începând de luni au fost impuse noi măsuri de CJSU, intrarea în carantină nu mai este atât de probabilă. Fritz a mai prezentat și alte câteva măsuri ale primăriei în lupta cu COVID-19.

„Vreau să fiu foarte clar, suntem într-o situație dificilă, care se va înrăutății în următoarele zile și săptămâni. Este un lucru care trebuie să ne îngrijoreze. Ieri, încă o dată, la «Victor Babeș», am discutat cu conducerea, spitalul era plin, oamenii știu că nu mai există un pat ATI liber în Timișoara. Vreau să ne fie tuturor clar ce înseamnă asta. Au murit șase oameni pentru că nu au putut fi transferați de la secția normală la ATI”, a început noul primar al Timișoarei.

Printre soluțiile găsite de administrația condusă de Fritz, se regăsesc cele 70 de paturi la clinica Ascar, toate dotate cu oxigen, dar și achiziționarea de cât mai multe concentratoare de oxigen, care, în cea mai rea eventualitate, ar putea ajunge și la domiciliile pacienților. poate și pacienților acasă. Primarul anunță și că mai mulți reprezentanți ai societății civile și mediului privat au intrat în legătură cu municipalitatea, dând exemplul DM, care a donat cinci ventilatoare în valoare de 75.000 euro. „Aceste este genul de implicare în societate care ne bucură și pe care o vrem. Nu vom putea doar din resursele primăriei să facem față”, a spus Fritz.

Mai mult, primăria se pregătește să pună la dispoziția serviciului de ambulanță și mașinile societăților din subordine. La început, acestea ar urma să ajute în deplasările celor care recoltează probe. Ulterior, și de deja se pregătește acest lucru, cu microbuzele STPT s-ar putea duce pacienții la secțiile de triere, dacă ambulanțele nu vor mai putea face față.

În legătură cu carantinarea Timișoarei, măsură pe care în urmă cu o săptămână o recomanda în contextul actual, Fritz amintește că au fost aduse, de luni și noi măsuri. Dacă acestea nu vor avea efectul scontat, el nu exclude carantina. Totuși, după cum a făcut și primarul, facem și noi, și amintim că procedura pentru impunerea carantinei începe cu o analiză trimisă de DSP Timiș la INSP, trebuie să primească atât aviz de acolo, cât și de la Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, pentru ca mai apoi să intre în vigoare doar după ce o aprobă comitetul național, prin Comandatul Acțiunii, secretarul de stat Raed Arafat. Singurul loc în care ar putea interveni Fritz este în CJSU.

„Deocamdată nu știu de o analiză epidemiologică care ar recomanda carantina. Eu, personal, cred că toate măsurile trebuie să fie puse pe masă. Continui să cred că, dacă și specialiștii consideră asta, s-ar impune carantina mai bine mai devreme decât prea târziu, ca să putem sărbătorim Crăciunul așa cum se cuvine. Pentru aceasta, trebuie luate acum măsurile!”, a spus Fritz.

Useristul reamintește că purtarea măștii, păstrarea distanței și reducerea contactelor sunt esențiale. Cu această ocazie, la întrebările jurnaliștilor și-a prezentat și punctul de vedere referitor la necesitatea organizării întâlnirii cu cetățenii, în Piața Victoriei, în noapte de 27 septembrie, după ce a aflat că a câștigat alegerile. Acesta consideră că, la acel moment, decizia a fost una bună, având în vedere că, altfel, lumea s-ar fi putut strânge la sediul USR PLUS, unde ar fi fost și mai multă îngrămădeală. În plus, noul primar spune că majoritatea celor prezenți purtau mască și păstrau distanța. Totuși, acum , nu ar mai organiza un asemenea eveniment. „În situația în care am fost atunci, am luat, consider eu, o decizie responsabilă. Dacă astăzi am fi puși fața aceleiași probleme, am avea o altă abordare, una din timp. Ziua alegerilor a fost o surpriză pentru mulți și pentru mine”, a spus, printre altele Fritz despre acest incident.

Dominic Fritz a reamintit că DSP Timiș are un nou call-center, unde răspund inclusiv studenții UMFT „Victor Babeș”. Numărul la care se pot cere informații despre COVID-19 este: 0356.981. În plus, există și site-ul covid19.primariatm.ro, unde sunt postate ultimele informații referitoare la situația epidemiologică la nivelul orașului.

