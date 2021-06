Donații pentru Otilia, o fetița de 3 ani și jumătate care se luptă cu cancerul

Lugojenii sunt chemați să se alăture campaniei de strângere de donații pentru Otilia, o fetiță de 3 ani și jumătate care se luptă cu cancerul. Sâmbătă, 26 iunie, trei locații din Lugoj – Friends Coffee, Restaurant Escada (Piața Iosif Constantin Drăgan) și Pizzeria Magnolia (Strada Cuza Vodă nr. 9) vor dona un procent din încasări către Otilia. Prin această acțiune, lugojenii au șansa să îi dea o șansă la viață Otiliei alegând să se relaxeze, sâmbătă, în cele trei locații. „Lugojenii au demonstrat-o de fiecare dată că sunt niște oameni săritori și spun mereu PREZENT atunci când este nevoie de ajutorul lor! Aceste locații au acceptat să doneze un procent din încasările de sâmbătă către Otilia așa că trebuie să mergem în număr cât mai mare și să o ajutăm pe Otilia!”, spune Natanael Iriciuc, vicepreședintele Asociației SMILE Timiș, organizatoarea campaniei. Otilia este un îngeraș de 3 ani și jumătate care de câteva luni se lupta cu o tumoare de 2 kg și cu cancer în stadiul IV. Localizată în cutia toracică, tumoarea îi apăsa pe plămâni și din această cauză are dificultăți de respirație. După un tratament pentru astm care nu își făcea efectul, Otilia era din ce în ce mai rău, în urma unor analize mai amănunțite am aflat ce nu o lăsa pe Otilia sa respire: o tumoare cât 20% din corpul ei! Deoarece starea Otiliei era din ce în ce mai rea, fiecare zi îi putea fi fatală. Părinții au luat-o pe semnătură și au dus-o în Paris la tratament. După un drum cu avionul în care eram foarte aproape să o pierdem pe Otilia, ea acum este la tratament și luptă cu boala! Diagnosticul este unul crud, iar Otilia următorii 4 ani îi va petrece sub tratament. Costurile se ridică la peste 1 milion de euro, doar 1 zi de spitalizare costând 2.700 de euro. Otilia este puternică, și nu va renunța, dar are nevoie de ajutorul nostru! Donații pentru Otilia se pot face în conturile: Titular: PAUL ONCESCU; RO28BTRL04501203S89584XX – lei; RO03BTRL04504203S89584XX – euro; SWIFT: BTRLRO22; Revolut: RO56BREL0005507017740100; @paul8wecy +40724059144; PayPal: paypal.me/helpOtilia.

