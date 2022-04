Dorian Popa, lăsat fără permis, pe A1, de incoruptibilul polițist timișorean Valer Kovacs

O noua isprava a politistului timisorean Valer Kovacs, care dovedeste, pe zi ce trece, ca „n-are mama, n-are tata” in monitorizarea traficului rutier pe autostrada A1 Deva – Lugoj. De aceasta data nu mai este vorba despre denuntarea vreunui sofer care a incercat sa dea mita pentru a scapa de sanctiuni, cum s-a intamplat de atatea ori in ultima vreme, ci despre o suspendare de permis, ceva mai speciala.

Tocmai de aceea politistul relateaza evenimentul, aproape monden, pe pagina sa de Facebook, sub sloganul „O zi memorabila”. Cum altfel putea fi intalnirea cu un personaj extrem de cunoscut pe reteau de socializare Tik Tok, iar pe Youtube are peste 2 milioane de urmaritori?

„Ma pregatesc de lansare cu radaru’ din dotare, mangai catelul de la sediu, il chem cu noi in actiune, dar prefera sa leneveasca pe iarba. Dupa ce “lovesc” cativa vitezomani de pana in 180 km/h, apare in zare o frumusete de masina, la soare te puteai uita, dar la dansa ba. Ochesc, tintesc si lovesc in 3 secunde.

Ce sa vezi?! Se apropie cu pasi repezi de limita la care trebuie sa abandoneze “frumusetea” si sa plece cu taxiul de pe autostrada. Uuu, nu-i deloc bine… Ii fac o poza ca la nunta, iar la scurt timp imi comunica colegii ca a fost Dorian Popa. Eu fiind mai de moda veche, nu stiu cine este.

Caut de curiozitate pe YouTube si gasesc. Am ramas placut impresionat, ca si vedetele raman fara permis si adopta o atitudine pozitiva fata de sanctiunea aferenta. Nu a avut aere de superioritate cum multi fac, ba chiar si-a cerut scuze, desi nu a gresit cu nimic fata de noi”, relateaza Valer Kovacs, atentionandu-i pe cei care ii vor mai cadea in „plasa” radarului sa nu se bazeze pe cunostinte si relatii, ca tot biciclisti vor ramane.

„Morala este, nu rupeti pedala, ca riscati sa plecati cu taxiul de pe autostrada sau pe platforma”.

Intrebat cu ce viteza isi conducea Dorian Popa frumusetea de Mercedes, agentul de la Brigada Autostrazi a dezvaluit, pentru impactpress.ro, ca era aproape 200 km pe ora.

