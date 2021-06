Dosar penal după ce o elevă a fost agresată de două colege la Liceul Alimentar din Timişoara. Conducerea unităţii de învăţământ a fost demisă

Poliţiştii au întocmit un dosar penal după ce în mediul online au apărut imagini cu o elevă supusă bullying-ului într-o sală de clasă a Liceului Alimentar din Timişoara. În imagini apar două fete care o agresează pe o colegă de-ale lor şi pe fundal se aud mai mulţi băieţi care, cel mai probabil, filmează momentul agresiunii. Conducerea şcolii în care a avut loc incidentul a fost demisă.

“În urma apariţiei în mediul online a unor imagini video care surprind scene de violenţă în cursul zilei de ieri, în care o minora în vârstă de 15 ani a fost agresată de către alte 2 adolescente de 15 şi 18 ani, vă comunicăm faptul că la nivelul Secţiei 4 Poliţie Urbană Timişoara se află în lucru un dosar penal întocmit sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lovire sau alte violenţe în care se efectuează cercetări pentru stabilirea situaţiei de fapt şi luarea măsurilor legale care se impun”, transmite IPJ Timiş.

În imagini apare o fată care este agresată de alte două, iar momentul este filmat, cel mai probabil, de un băiat.

“Fată: Vorbeşti? Vrei bătaie în loc să vorbeşti? Vezi că îţi rupi părul, nu mai trage. Vorbeşti? Vorbeşte! La mine te uiţi când vorbeşti cu mine!

Fată: Vorbeşte, mă, vorbeşte că îţi smulg capul

Băiat: Nu o mai tunde, las-o, costă mult la coafor

Fată: Zi odată că mă enervezi (…) zici că degeaba vorbesc cu ea.

Fată: Vorbeşte şi te las în pace” – este dialogul surprins pe imagini, în timp ce cele două fete o trag de păr pe colega lor, o ţin strâns de mâini sau de gât.

Doi reprezentanţi ai Inspectoratului Şcolar Timiş s-au deplasat la unitatea de învăţămând pentru a cerceta cazul, iar conducerea şcolii a fost demisă.

“Astăzi am decis eliberarea din funcţie a conducerii Liceului Alimentar, directorul şi directorul adjunct, unde a avut loc incidentul. Am obţinut avize pentru nominalizarea a doi directori acolo. A avut loc audierea celor în cauză de către Poliţie, care a deschis un dosar penal, după autosesizare. Mâine vor avea loc cercetarea faptelor atât pentru elevi, cât şi pentru cadrele didactice care au fost implicate în acest incident. Am convocat comisia judeţeană antiviolenţă la nivelul judeţului pentru a gândi activităţi astfel încât în cele trei săptămâni care au rămas până la finalul anului să găsim soluţii la valul de violenţă din unităţile de învăţământ. Nu ne cramponăm de nimic şi luăm măsurile cele mai bune pentru securitatea elevilor şi părinţilor”, a declarat Marin Popescu, inspector-şef în cadrul ISJ Timiş.

