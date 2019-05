Dosar penal pentru un agent de pază de la spitalul din Lugoj pentru că a bătut un pacient

Un angajat al spitalului din Lugoj s-a ales cu dosar penal in urma unui scandal petrecut chiar la intrarea in unitatea medicala.

Primele informatii facute publice de politisti indica faptul ca un individ care a vrut sa intre in spital ar fi luat peste picior agentul de paza ce isi desfasoara serviciu la intrarea in institutie.

De la cateva vorbe neortodoxe, indivizii au ajuns la bataie, astfel ca agentul l-ar fi linistit cu cativa pumni pe pacientul de ocazie si l-a trimis direct la urgente. Pentru calmarea spiritelor au fost chemati si politistii, care au deschis pe numele agentului un dosar penal pentru loviri si alte violente.

In urma audierilor se va stabili daca barbatul a fost provocat, a fost in legitima aparare sau a lovit primul, politistii urmand sa ia masurile legale in acest caz, scrie lugojinfo.ro.

