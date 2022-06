Dosarul în care patru foști parlamentari PSD sunt acuzați de corupție la vârful DRDP Timișoara a fost retrimis la DNA

Judecatorii Gheorghe Bugarsky si Codrina Iosana Martin de la Curtea de Apel Timisoara au decis, in sedinta de ieri, sa restituirea la DNA Timisoara a dosarului in care procurorul Codrin Gavra, actual adjunct al procurorului sef al DNA, pe cand era procuror la Timisoara, i-a trimis in judecata pe fostii parlamentari PSD Dorel Caprar, Florin Tripa, Ioan Chisalita si Luminita Jivan, alaturi de alti noua inculpati.

Un dosar de coruptie la varful Directiei Regionale de Drumuri si Posuri Timisoara, in care procurorii DNA au retinut si au incercat sa probeze infractiuni de mita, trafic de influenta si abuz in serviciu.

Practic, instanta a mentinut solutiile dispuse de Tribunalul Arad, in ianuarie 2022 si martie 2022, prin care, initial, s-a constatat neregularitatea rechizitoriului semnat de Codrin Gavra si confirmat de fosta sefa a DNA Timisoara, Lavinia Macovei, iar apoi dosarul a fost trimis inapoi la parchetul anticoruptie pe motiv ca neregularitatea actului de sesizare a instantei nu a fost remediata, precum si din pricina ca neregularitatea rechizitoriului atrage imposibilitatea stabilirii obiectului si limitelor judecatii.

„Respinge, ca nefondate, contestatiile formulate de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – Serviciul Teritorial Timisoara si inculpatii Caprar Dorel Gheorghe, Pascu Patriciu Mirel, Ispravnic Cristian Ilie, Zamiska Ioan Iaromir, Jivan Luminita Maria, Miutescu Elisabeta, Betan Vasile Alin si Tripa Florin Dan impotriva incheierii penale din 7 ianuarie 2022 si a incheierii penale nr. 63 din data de 17.03.2022, pronuntata de judecatorul de camera preliminara de la Tribunalului Arad in dosarul nr. 949/1/2020/a1”, se mentioneaza in incheiere finala camera consiliu 124/2022 din 08.06.2022.

Dosarul fostilor parlamentari PSD din Arad si Caras-Severin care ar fi facut „jocuri” politice la varful DRDP Timisoara, restituit procurorilor de catre judecatori, este a doua ancheta a adjunctului DNA desfiintata de Curtea de Apel Timisoara, in ultimele doua saptamani, dupa ce, in 26 mai 2022, Curtea de Apel Timisoara a dispus achitarea definitiva a 14 politisti de frontiera de la vamile din Arad trimisi in judecata de procurorul Codrin Gavra, scrie impactpress.ro.

