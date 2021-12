Dotări noi! Echipament de endoscopie „sofisticat” pentru Spitalul Municipal Lugoj

Laboratorul de Endoscopie Digestivă din cadrul Spitalului Municipal Lugoj a fost dotat cu “cel mai avansat și sofisticat echipament de endoscopie din țară: sistemul Olympus EVIS X1, echipament destinat să asigure cele mai bune șanse de detecție, diagnostic și tratament pentru afecțiunile tractului digestiv”. Noul echipament are încorporate mai multe funcționalități inovatoare, cu ajutorul cărora medicul poate să vizualizeze mai ușor, mai bine și în stadii precoce leziuni prezente la nivelul tubului digestiv, ceea ce contribuie în mod esențial la eficacitatea tratamentului acestor patologii, cum ar fi leziuni premaligne sau chiar maligne în faza incipientă. Printre cele mai importante funcționalități este și așa zisa biopsie “virtuală”- NBI. “NBI (narrow-banding imaging) este o tehnică de cromoendoscopie virtuală ce folosește examinarea țesuturilor cu o combinație de lumină verde și albastră ce colorează specific hemoglobina umană. Prin această colorare se evidențiază cu acuratețe vascularizația normală și patologică a țesuturilor examinate. Acest echipament sofisticat a venit împreună cu electrocauterul de plasmă de Argon. Mulţumită acestui echipament, procedurile de endoscopie digestivă intervenţională miniinvazivă pe care le efectuăm pacienţilor noştri sunt mai sigure, mai precise şi mai eficiente. Mai sigure datorită principiului de funcţionare: plasma acţionează doar asupra ţesuturilor cu un anumit conţinut de apă, efectul de coagulare fiind autolimitant (aproximativ 3 mm în profunzime) pe măsură ce zona ţintă se deshidratează şi capătă proprietăţi izolatoare. Un alt element de siguranţă este reprezentat de faptul ca tehnica este o variantă de electrocoagulare monopolară la distanţă, ceea ce înseamnă că electrodul nu vine în contact cu ţesuturile şi nu aderă de ele, astfel încât la retragere nu “smulge” bucăţi din aria cauterizată. Mai precise deoarece zona cauterizată este mult mai uşor “ţintită” de fluxul de Argon ionizat care poate fi modulat ca debit al jetului de gaz (0,5-1 l/min.), ca putere a curentului de coagulare (45-90 W), dar şi ca direcţie de proiectare. La puterea şi debitul menţionate, arcul electric dintre electrod şi aria ţintă acţionează doar pe o distanţă de 5-8 mm. În plus, plasma ionizată are capacitatea de a “descoperi” zonele bolnave (de exemplu o zonă cu hemoragie) cu conţinut mai mare de apă (sânge), indiferent dacă electrodul este orientat frontal (perpendicular), tangenţial (paralel) sau oblic faţă de leziune. În momentul de față, cu dotare nou achiziționată, laboratorul de endoscopie digestivă poate să îndeplinească numeroase manevre endoscopice simple de diagnostic, dar și mai complexe intervenționale”, spune medicul primar de gastroenterologie și hepatologie Dimitrios Koukoulas, coordonatorul Laboratorului de Endoscopie Digestivă din cadrul Spitalului Municipal Lugoj.

