Două evenimente auto – moto instroduc restricții pe drumurile din Timișoara

Primăria Timișoara anunță că începând de joi seara și până vineri seara, Parcearea Modex nu va mai fi disponibilă publicului larg, fiind rezervată unei competiții de raliu. De asemenea, duminică va avea loc o paradă moto, în scop caritabil, pe un traseu din zona centrală a Timișoarei.

La solicitarea ACS Women in Motorsport, Comisia de Circulație din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara a aprobat rezervarea parcării Iancu Huniade (Parcarea Modex) de joi, 16.05.2024, ora 22:00, până vineri, 17.05.2024, ora 21:00, în vederea desfășurării Etapei I a Campionatului Național Women Rally – Bosch Car Service 2024 Timișoara.

În Piața Iancu Huniade se va organiza ceremonia festivă de start, în timp ce competiția propriu-zisă va avea loc sâmbătă, 18 mai, pe un traseu special amenajat la Shopping City Timișoara, unde vor avea parte de probe de viteză și agilitate care le vor pune la încercare abilitățile la volan.

Nici domnii motocicliști nu vor fi lipsiți de pe străzile orașului, duminică. Începând cu ora 16:00, va avea loc parada „The Distinguished Gentleman’s Ride“, la care vor participa aproximativ 50 de motocicliști. Participanții vor pleca din incinta FABER, pe următorul traseu: splaiul Peneș Curcanul 4-5, strada Piața Badea Cârțan, bulevardul Take Ionescu, strada Martin Luther, bulevardul I. C. Brătianu, strada Michelangelo, bulevardul Vasile Pârvan, podul Mihai Viteazu, strada 20 Decembrie, bulevardul Ferdinand I, bulevardul Republicii, strada Sf. Ioan, Strada Gheorghe Dima, Piața Mărăști, calea Alexandru Ioan Cuza, Piața Consiliul Europei, Calea Aradului, calea Sever Bocu, bulevardul Antenei, strada Popa Șapcă, bulevardul Take Ionescu, strada Simion Bărnuțiu, strada Samuel Micu Klein, splaiul Peneș Curcanul 4-5, FABER.

