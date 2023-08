Două fete și doi băieți aflați pe motociclete, grav răniți după ce un autoturism le-a tăiat calea

Patru tineri, cu varste cuprinse intre 16 si 20 de ani, au fost raniti, miercuri, la Lugoj.

Un sofer nu a observat ca din sens opus circula doua motociclete si a virat la stanga. Accidentul s-a petrecut la o intersectie semaforizata, din fata unui magazin de pe strada Caransebesului. Una dintre motociclete a lovit autoturismul in partea din spate, iar al doilea nu a putut evita motocicleta aflata in derapaj si a izbit-o in plin.

Doua fete si doi baieti aflati pe motociclete, au fost aruncati cativa metri pe sosea. Mai multe ambulante si echipaje SMURD s-au deplasat la locul accidentului, unde au acordat ingrijiri medicale tinerilor, scrie lugojinfo.ro.

